Зеленский призвал мир помочь Харькову: Два Patriot принципиально изменят ситуацию

Президент Владимир Зеленский заявил, что поставка двух систем ПВО Patriot для защиты Харькова принципиально изменила бы ситуацию с безопасностью в городе.

Источник: Зеленский в Telegram после очередных вражеских ударов по Харькову и области

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Прямая речь: "Мир может остановить российский террор – и для этого дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Два "Петриота" для Харькова принципиально изменят ситуацию.

Системы ПВО для других наших городов и достаточный объем поддержки для наших воинов на передовой обеспечат проигрыш российского террора.

Спасибо всем лидерам и государствам, которые это понимают и действуют действительно решительно, чтобы приблизить справедливое завершение войны и ответственность террористов".

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Что предшествовало: В результате утреннего удара 19 мая в Харьковском районе погибли по меньшей мере 6 человек, 16 получили ранения. Кроме того, 5 гражданских погибли в результате ударов по Купянскому району Харьковской области.

14 мая Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Украина нуждается в двух системах Patriot для Харькова и области.