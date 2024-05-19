На Харківщині оголосили жалобу: 11 жертв за день
Неділя, 19 травня 2024, 21:08
У понеділок, 20 травня, у Харківській області оголошено День жалоби через масові жертви серед мирного населення внаслідок ударів РФ.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram
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Пряма мова: "Завтра, 20 травня, у Харківській області День жалоби.
Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих — вагітна жінка".
Деталі: За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок удару по Харківському району загинуло 6 осіб, 28 дістали поранень.
ВІДЕО ДНЯ
Внаслідок обстрілів Куп’янського району – загинуло 5 і поранено 10 осіб.