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На Харківщині оголосили жалобу: 11 жертв за день

Катерина ТищенкоНеділя, 19 травня 2024, 21:08
На Харківщині оголосили жалобу: 11 жертв за день
наслідки удару по Харківському району 19 травня, фото прокуратури

У понеділок, 20 травня, у Харківській області оголошено День жалоби через масові жертви серед мирного населення внаслідок ударів РФ.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

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Пряма мова: "Завтра, 20 травня, у Харківській області День жалоби.

Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих — вагітна жінка".

Деталі: За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок удару по Харківському району загинуло 6 осіб, 28 дістали поранень.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок обстрілів Куп’янського району – загинуло 5 і поранено 10 осіб.

Теми: Харківська областьвійна
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