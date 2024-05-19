На Харьковщине объявили траур: 11 жертв за день
Воскресенье, 19 мая 2024, 21:08
В понедельник, 20 мая, в Харьковской области объявлен День траура из-за массовых жертв среди мирного населения в результате ударов РФ.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
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Прямая речь: "Завтра, 20 мая, в Харьковской области День траура.
Оккупанты в результате обстрелов сел Ковшаровка, Новоосиново Купянской громады и Малоданиловской громады унесли жизни 11 человек. Среди погибших – беременная женщина".
Детали: По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате удара по Харьковскому району погибли 6 человек, 28 получили ранения.
ВИДЕО ДНЯ
В результате обстрелов Купянского района – погибли 5 и ранены 10 человек.