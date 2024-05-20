Російські удари по Харківщині 19 травня: 22 госпіталізованих, з них 6 − важкі у реанімації

Наслідки російських ударів по Харківщині. Фото з Telegram голови ОВА Олега Синєгубова

22 поранених у результаті російських ударів по Харківській області 19 травня перебувають у лікарнях, з них 6 нині лежать у реанімації у важкому стані.

Джерело: Укрінформ з посиланням на речницю Харківської ОВА Олену Шаповал

Пряма мова Шаповал: "Після вчорашніх обстрілів у лікарні перебуває 22 людини. З Черкаської Лозової − 15, із них у реанімації тяжких 6".

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Деталі: Вона додала, що внаслідок інших обстрілів 19 травня дістали поранення та перебувають на стаціонарному лікуванні 7 пацієнтів. Вони у стані середньої тяжкості.

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