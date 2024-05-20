Російські удари по Харківщині 19 травня: 22 госпіталізованих, з них 6 − важкі у реанімації
Понеділок, 20 травня 2024, 10:45
22 поранених у результаті російських ударів по Харківській області 19 травня перебувають у лікарнях, з них 6 нині лежать у реанімації у важкому стані.
Джерело: Укрінформ з посиланням на речницю Харківської ОВА Олену Шаповал
Пряма мова Шаповал: "Після вчорашніх обстрілів у лікарні перебуває 22 людини. З Черкаської Лозової − 15, із них у реанімації тяжких 6".
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Деталі: Вона додала, що внаслідок інших обстрілів 19 травня дістали поранення та перебувають на стаціонарному лікуванні 7 пацієнтів. Вони у стані середньої тяжкості.
Передісторія:
- 19 травня російські війська ударили "Іскандерами" по зоні відпочинку у Черкаській Лозовій Харківського району. У результаті цієї атаки 6 людей загинули та 28 дістали поранення. Серед постраждалих працівники поліції та швидкої допомоги, які прибули після першого удару.
- У селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ 2 людей загинули та 5 дістали поранення. У селищі Ківшарівка того ж району у результаті російських ударів з РСЗВ загинули 3 людей та 4 дістали поранення.
- Також 1 людина загинула і 1 постраждала у Вовчанську Чугуївського району.