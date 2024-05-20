Российские удары по Харьковщине 19 мая: 22 госпитализированных, из них 6 − тяжелые в реанимации
Понедельник, 20 мая 2024, 10:45
22 раненых в результате российских ударов по Харьковской области 19 мая находятся в больницах, из них 6 сейчас лежат в реанимации в тяжелом состоянии.
Источник: Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Харьковской ОВА Елену Шаповал
Прямая речь Шаповал: "После вчерашних обстрелов в больнице находится 22 человека. Из Черкасской Лозовой − 15, из них в реанимации тяжелых 6".
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Детали: Она добавила, что в результате других обстрелов 19 мая получили ранения и находятся на стационарном лечении 7 пациентов. Они в состоянии средней тяжести.
Предыстория:
- 19 мая российские войска ударили "Искандерами" по зоне отдыха в Черкасской Лозовой Харьковского района. В результате этой атаки 6 человек погибли и 28 получили ранения. Среди пострадавших работники полиции и скорой помощи, которые прибыли после первого удара.
- В селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела из РСЗО 2 человека погибли и 5 получили ранения. В поселке Ковшаровка того же района в результате российских ударов из РСЗО погибли 3 человека и 4 получили ранения.
- Также 1 человек погиб и 1 пострадал в Волчанске Чугуевского района.