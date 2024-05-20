Российские удары по Харьковщине 19 мая: 22 госпитализированных, из них 6 − тяжелые в реанимации

22 раненых в результате российских ударов по Харьковской области 19 мая находятся в больницах, из них 6 сейчас лежат в реанимации в тяжелом состоянии.

Источник: Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Харьковской ОВА Елену Шаповал

Прямая речь Шаповал: "После вчерашних обстрелов в больнице находится 22 человека. Из Черкасской Лозовой − 15, из них в реанимации тяжелых 6".

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Детали: Она добавила, что в результате других обстрелов 19 мая получили ранения и находятся на стационарном лечении 7 пациентов. Они в состоянии средней тяжести.

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