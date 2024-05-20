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Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна кінчиться переговорами. Для цього є формула Зеленського

Олександр ШумілінПонеділок, 20 травня 2024, 14:36
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна кінчиться переговорами. Для цього є формула Зеленського
Фото: РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, тому підготувала і просуває формулу миру президента Володимира Зеленського.

Джерело: звернення Литвиненка до учасників Форуму регіону Балтійського моря: "НАТО 2024 і Арктична Європа", яке публікує РНБО

Пряма мова: "Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається формула миру президента Зеленського. Наша позиція дуже проста і переконаний, вона буде підтримана учасниками Саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року.

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Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру".

Деталі: Литвиненко також додав, що Україна потребує "не перемир’я на 2 роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток України". Він також висловив сподівання, що на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО Україна отримає запрошення до Альянсу.

"Ми свідомі, що вступ не відбудеться завтра, але вже запрошення охолодить багато гарячих голів в РФ. Воно сприятиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком. Досвід Бухарестського саміту 2008 року чітко довів – у відносинах з Путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність – провокує Росію на агресивні кроки", - сказав Литвиненко.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Зеленський ще на початку 2024 року заявив, що не вірить у те, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним можуть принести мир, але вірить, що той визнає свою помилку і свій програш.
  • Речник президента Сергій Никифоров 3 травня заявив, що учасники саміту миру, який пройде 15-16 червня в Швейцарії, розроблять спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії.

Теми: війнаРНБО
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