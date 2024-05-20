Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина осознает, что война закончится переговорами, поэтому подготовила и продвигает формулу мира президента Владимира Зеленского.

Источник: обращение Литвиненко к участникам Форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа", которое публикует СНБО

Прямая речь: "Украина четко осознает, что война закончится переговорами. И поэтому была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского. Наша позиция очень проста и убежден, она будет поддержана участниками Саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года.

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Это настоящий дипломатический трек, который имеет все шансы способствовать достижению справедливого мира".

Детали: Литвиненко также добавил, что Украина нуждается "не в перемирии на 2 года, а в устойчивом мире на десятилетия, который бы сделал возможным развитие Украины". Он также выразил надежду, что на нынешнем Вашингтонском саммите НАТО Украина получит приглашение в Альянс.

"Мы понимаем, что вступление не состоится завтра, но уже приглашение охладит много горячих голов в РФ. Оно будет способствовать деэскалации, а не станет конфронтационным шагом. Опыт Бухарестского саммита 2008 года четко доказал - в отношениях с Путиным четкая определенность стабилизирует ситуацию, а ее отсутствие - провоцирует Россию на агрессивные шаги", - сказал Литвиненко.

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