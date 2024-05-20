Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина осознает, что война закончится переговорами, поэтому подготовила и продвигает формулу мира президента Владимира Зеленского.
Источник: обращение Литвиненко к участникам Форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа", которое публикует СНБО
Прямая речь: "Украина четко осознает, что война закончится переговорами. И поэтому была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского. Наша позиция очень проста и убежден, она будет поддержана участниками Саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года.
Это настоящий дипломатический трек, который имеет все шансы способствовать достижению справедливого мира".
Детали: Литвиненко также добавил, что Украина нуждается "не в перемирии на 2 года, а в устойчивом мире на десятилетия, который бы сделал возможным развитие Украины". Он также выразил надежду, что на нынешнем Вашингтонском саммите НАТО Украина получит приглашение в Альянс.
"Мы понимаем, что вступление не состоится завтра, но уже приглашение охладит много горячих голов в РФ. Оно будет способствовать деэскалации, а не станет конфронтационным шагом. Опыт Бухарестского саммита 2008 года четко доказал - в отношениях с Путиным четкая определенность стабилизирует ситуацию, а ее отсутствие - провоцирует Россию на агрессивные шаги", - сказал Литвиненко.
Предыстория:
- Зеленский еще в начале 2024 года заявил, что не верит в то, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным могут принести мир, но верит, что тот признает свою ошибку и свой проигрыш.
- Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров 3 мая заявил, что участники саммита мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, разработают совместную переговорную позицию, которую передадут России.