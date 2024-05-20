СМИ написали, что вертолет с президентом Ирана упал из-за "технической неисправности"
Иранское агентство IRNA утверждает, что авария вертолета с президентом Ирана Ибрагима Раиси произошла из-за технической неисправности.
Источник: IRNA
Детали: В материале с архивными фотографиями погибшего президента написали, что он "погиб в воскресенье 19 мая 2024 года в крушении вертолета, произошедшей из-за технической неисправности".
Руководитель Корпуса стражей Исламской революции Ирана Мухаммед Багри заявил, что делегация военных вместе с экспертами на месте авиатрощи начали расследование причин аварии, передает IRNA. Их вроде бы должны сообщить позже.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, вероятно, потерпел катастрофу в воскресенье.
- 20 мая стало известно, что спасатели нашли вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел страны и другие официальные лица.
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Иранское официальное новостное агентство IRNA сообщило утром 20 мая, что президент Ирана и министр иностранных дел страны погибли в результате крушения вертолета 19 мая.ВИДЕО ДНЯ