Оборона Вовчанська: прикордонники знищили російську станцію РЕБ

Прикордонники-аеророзвідники знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби біля Вовчанська на Харківщині, який окупанти використовували для захисту своїх позицій та укриттів від українських дронів.

Джерело: ДПСУ

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Дослівно: "Окупанти все активніше використовують обладнання РЕБ для захисту своїх позицій та укриттів від наших дронів. Для ефективного знищення ворога спершу необхідно знищити засоби радіоелектронної боротьби. На відео аеророзвідники Держприкордонслужби знищують один із таких засобів на підступах до Вовчанська".

Нагадаємо:

13 травня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що сіра зона та лінія фронту в області збільшилася, російські військові намагаються умисно її розтягнути, атакуючи малими групами по нових напрямках.

Синєгубов зазначив, що "з небезпечних напрямків продовжується евакуація жителів". Загалом евакуйовали 5,7 тис. людей. 13 травня планують вивезти ще 1,6 тис. У Вовчанську, за словами очільника, поки залишається 200-300 людей.

21 травня речник начальник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону повідомив, що на Харківщині, зокрема у Вовчанську, захисникам вдалося стабілізувати ситуацію, але обстановка залишається складною.

21 травня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Вовчанську залишилося близько 100 людей, погрожуючи розтрілом, солдати РФ не дають їм евакуюватися.

Знати більше: Росія вдруге наступає на Вовчанськ | УП. Репортаж