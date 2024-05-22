Оборона Волчанска: пограничники уничтожили российскую станцию РЭБ
Среда, 22 мая 2024, 11:53
Пограничники-аэроразведчики уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы возле Волчанска на Харьковщине, который оккупанты использовали для защиты своих позиций и укрытий от украинских дронов.
Источник: ГПСУ
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Дословно: "Оккупанты все активнее используют оборудование РЭБ для защиты своих позиций и укрытий от наших дронов. Для эффективного уничтожения врага сначала необходимо уничтожить средства радиоэлектронной борьбы. На видео аэроразведчики Госпогранслужбы уничтожают одно из таких средств на подступах к Волчанску".
Напомним:
- 13 мая глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что серая зона и линия фронта в области увеличилась, российские военные пытаются умышленно ее растянуть, атакуя малыми группами по новым направлениям.
- Синегубов отметил, что "из опасных направлений продолжается эвакуация жителей". Всего эвакуировали 5,7 тыс. человек. 13 мая планируют вывезти еще 1,6 тыс. В Волчанске, по словам главы, пока остается 200-300 человек.
- 21 мая спикер начальник оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона сообщил, что на Харьковщине, в частности в Волчанске, защитникам удалось стабилизировать ситуацию, но обстановка остается сложной.
- 21 мая председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Волчанске осталось около 100 человек, угрожая растрелом, солдаты РФ не дают им эвакуироваться.
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