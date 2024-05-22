Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Оборона Волчанска: пограничники уничтожили российскую станцию РЭБ

Анастасия ПроцСреда, 22 мая 2024, 11:53
Оборона Волчанска: пограничники уничтожили российскую станцию РЭБ
СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО С ДПП

Пограничники-аэроразведчики уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы возле Волчанска на Харьковщине, который оккупанты использовали для защиты своих позиций и укрытий от украинских дронов.

Источник: ГПСУ

Реклама:

Дословно: "Оккупанты все активнее используют оборудование РЭБ для защиты своих позиций и укрытий от наших дронов. Для эффективного уничтожения врага сначала необходимо уничтожить средства радиоэлектронной борьбы. На видео аэроразведчики Госпогранслужбы уничтожают одно из таких средств на подступах к Волчанску".

Напомним:

  • 13 мая глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что серая зона и линия фронта в области увеличилась, российские военные пытаются умышленно ее растянуть, атакуя малыми группами по новым направлениям.
  • Синегубов отметил, что "из опасных направлений продолжается эвакуация жителей". Всего эвакуировали 5,7 тыс. человек. 13 мая планируют вывезти еще 1,6 тыс. В Волчанске, по словам главы, пока остается 200-300 человек.
  • 21 мая спикер начальник оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона сообщил, что на Харьковщине, в частности в Волчанске, защитникам удалось стабилизировать ситуацию, но обстановка остается сложной.
  • 21 мая председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Волчанске осталось около 100 человек, угрожая растрелом, солдаты РФ не дают им эвакуироваться.

Знать больше: Россия во второй раз наступает на Волчанск | УП. Репортаж

Темы: Харьковская областьПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
Харьковская область
Прокуратура показала последствия ракетных ударов РФ по центру Чугуева: 8 человек пострадали
СБУ задержала предпринимателя, который помогал РФ штурмовать Волчанск
Россияне ударили по центру Чугуева на Харьковщине: пострадали 7 человек
Последние новости
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
13:50
фотоРоссияне атаковали из артиллерии Никополь: двое раненых, повреждена ЛЭП
Все новости...
Реклама:
Реклама: