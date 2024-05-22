Оборона Волчанска: пограничники уничтожили российскую станцию РЭБ

Пограничники-аэроразведчики уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы возле Волчанска на Харьковщине, который оккупанты использовали для защиты своих позиций и укрытий от украинских дронов.

Источник: ГПСУ

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Дословно: "Оккупанты все активнее используют оборудование РЭБ для защиты своих позиций и укрытий от наших дронов. Для эффективного уничтожения врага сначала необходимо уничтожить средства радиоэлектронной борьбы. На видео аэроразведчики Госпогранслужбы уничтожают одно из таких средств на подступах к Волчанску".

Напомним:

13 мая глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что серая зона и линия фронта в области увеличилась, российские военные пытаются умышленно ее растянуть, атакуя малыми группами по новым направлениям.

Синегубов отметил, что "из опасных направлений продолжается эвакуация жителей". Всего эвакуировали 5,7 тыс. человек. 13 мая планируют вывезти еще 1,6 тыс. В Волчанске, по словам главы, пока остается 200-300 человек.

21 мая спикер начальник оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона сообщил, что на Харьковщине, в частности в Волчанске, защитникам удалось стабилизировать ситуацию, но обстановка остается сложной.

21 мая председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Волчанске осталось около 100 человек, угрожая растрелом, солдаты РФ не дают им эвакуироваться.

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