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Экс-заместителю руководителя ОП Смирнову объявили подозрение − источники

Ирина Балачук, "Украинская правда"Среда, 22 мая 2024, 12:28
Экс-заместителю руководителя ОП Смирнову объявили подозрение − источники
Андрей Смирнов. Фото с сайта ОП

Бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

Источник: несколько собеседников "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Никаких других деталей источники издания не предоставили.

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"Украинская правда" обратилась по комментарии к правоохранителям и самому Смирнову.

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Темы: Офис президентакоррупциядекларации
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