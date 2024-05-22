Экс-заместителю руководителя ОП Смирнову объявили подозрение − источники
Среда, 22 мая 2024, 12:28
Бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.
Источник: несколько собеседников "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: Никаких других деталей источники издания не предоставили.
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"Украинская правда" обратилась по комментарии к правоохранителям и самому Смирнову.
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Предыстория:
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- В феврале 2023 года журналисты УП выяснили, что за 2022 год брат на то время заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова Игорь приобрел имущество, в том числе квартиру и земельный участок в Карпатах по цене значительно ниже рыночной общей суммой четверть миллиона долларов.
- Сообщалось, что братья не смогли дать однозначный ответ, откуда взялись деньги на покупки, и почему цены занижены.
- 29 марта президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака Андрея Смирнова.