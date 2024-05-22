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Смирнов прокомментировал подозрение от НАБУ: "Вручение и обыск состоялись быстро и деликатно"

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Среда, 22 мая 2024, 14:07
Смирнов прокомментировал подозрение от НАБУ: Вручение и обыск состоялись быстро и деликатно
АНДРЕЙ СМИРНОВ. ФОТО ИЗ САЙТА ОП

Бывший заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов подтвердил, что получил подозрение от НАБУ. Также у него провели обыск. 

Источник: Смирнов в комментарии Украинской правде, НАБУ

Прямая речь: "Подтверждаю информацию СМИ о вручении мне уведомления о подозрении.

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Подозрение не от СБУ, а от НАБУ. Это первое.

Второе. Событие, давно ожидаемое мной ввиду того, что его анонсировали почти за полгода до сегодняшнего дня всеми возможными способами.

Вручение подозрения и обыск прошли быстро и деликатно - к детективам замечаний нет.

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Для меня ничего необычного не произошло. Такие уж у нас современные реалии политики.

Убежден в своей правоте и буду доказывать ее всеми доступными способами".

Детали: В НАБУ сообщили, что экс-заместитель председателя ОП подозревается в незаконном обогащении на 15,7 млн грн.

Смирнов в период с 2020 по 2022 гг. приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере 1,3 млн.

Речь идет о 2 автомобилях (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоциклах (Honda, BMW), трех паркоместах в Киеве, квартире во Львове и земельном участке на Закарпатье.

Чтобы скрыть наличие этого имущества, он оформил его на родного брата и друга.

Что было раньше: 22 мая стало известно, что Смирнову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

В феврале 2023 года журналисты УП выяснили, что за 2022 год брат на то время заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова Игорь приобрел имущество, в том числе квартиру и земельный участок в Карпатах по цене значительно ниже рыночной общей суммой четверть миллиона долларов.

Кроме того, брат Смирнова Игорь в 2022 году приобрел апартаменты в элитной новостройке во Львове, земельный участок в Карпатах, паркоместо в Киеве, а еще Volkswagen Multivan, BMW и мотоцикл.

Сообщалось, что братья не смогли дать однозначный ответ, откуда взялись деньги на покупки, и почему цены занижены.

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Предыстория:

  • 29 марта президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака Андрея Смирнова.

Темы: Офис президентаНАБУкоррупция
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