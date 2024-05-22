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Ворог вдарив по інфраструктурі Дніпропетровщини, сталася пожежа – ОВА   

Олександр ШумілінСереда, 22 травня 2024, 16:15
Ворог вдарив по інфраструктурі Дніпропетровщини, сталася пожежа – ОВА   
Фото ілюстративне

В Дніпропетровській області збили російський розвідувальний безпілотник, проте ворог завдав удару по інфраструктурі регіону.

Джерело: повідомлення керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Пряма мова: "У Кам’янському районі збили розвідувальний безпілотник. Дякую оборонцям неба! На жаль, маємо в області і приліт. Ворог атакував інфраструктуру регіону. Сталася пожежа".

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Деталі: Лисак не уточнив, якою зброєю було завдано удару. Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про проліт над Дніпром імовірно розвідувального ворожого БпЛА. О 13:40 в області оголосили повітряну тривогу, яку скасували о 14:35.

Передісторія:

  • 22 травня російські війська керованими авіабомбами вдарили по житловій забудові в Шевченківському району Харкова, внаслідок чого постраждали десять людей. Серед них — 4 людей госпіталізували до лікарні, один чоловік у важкому стані.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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