Ворог вдарив по інфраструктурі Дніпропетровщини, сталася пожежа – ОВА
Середа, 22 травня 2024, 16:15
В Дніпропетровській області збили російський розвідувальний безпілотник, проте ворог завдав удару по інфраструктурі регіону.
Джерело: повідомлення керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака
Пряма мова: "У Кам’янському районі збили розвідувальний безпілотник. Дякую оборонцям неба! На жаль, маємо в області і приліт. Ворог атакував інфраструктуру регіону. Сталася пожежа".
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Деталі: Лисак не уточнив, якою зброєю було завдано удару. Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про проліт над Дніпром імовірно розвідувального ворожого БпЛА. О 13:40 в області оголосили повітряну тривогу, яку скасували о 14:35.
Передісторія:
- 22 травня російські війська керованими авіабомбами вдарили по житловій забудові в Шевченківському району Харкова, внаслідок чого постраждали десять людей. Серед них — 4 людей госпіталізували до лікарні, один чоловік у важкому стані.