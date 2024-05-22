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Враг ударил по инфраструктуре Днепропетровщины, произошел пожар – ОВА    

Александр ШумилинСреда, 22 мая 2024, 16:15
Враг ударил по инфраструктуре Днепропетровщины, произошел пожар – ОВА    
Фото иллюстративное

В Днепропетровской области сбили российский разведывательный беспилотник, однако враг нанес удар по инфраструктуре региона.

Источник: сообщение руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

Прямая речь: "В Каменском районе сбили разведывательный беспилотник. Спасибо защитникам неба! К сожалению, имеем в области и прилет. Враг атаковал инфраструктуру региона. Произошел пожар".

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Детали: Лысак не уточнил, каким оружием был нанесен удар. Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о пролете над Днепром предположительно разведывательного вражеского БпЛА. В 13:40 в области объявили воздушную тревогу, которую отменили в 14:35.

Предыстория:

  • 22 мая российские войска управляемыми авиабомбами ударили по жилой застройке в Шевченковском районе Харькова, в результате чего пострадали десять человек. Среди них - 4 человека госпитализировали в больницу, один человек в тяжелом состоянии.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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