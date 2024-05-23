Блінкен у Конгресі: США не підтримують ударів по РФ західною зброєю, але вирішує Україна
США не підтримують і не заохочують використання поставлених Україні західних озброєнь для ударів за межами української території, проте Україна сама ухвалює рішення про те, як ефективно розпоряджатися цією зброєю.
Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу, цитує Радіо Свобода, Держдеп
Деталі: Блінкен наголосив, що завдання США та їхніх союзників – постачати Україні ту зброю, якої вона потребує для відбиття російської агресії.
Пряма мова Блінкена: "Ми надали Україні необхідну допомогу. Фактично, Сполучені Штати згуртували 50 країн по всьому світу, щоб стати на захист України і не дати їй бути стертою з мапи, як того прагнув Владімір Путін.
Ми згуртували міжнародну спільноту, щоб розділити цей тягар".
Деталі: Низка членів Конгресу, включаючи голову комітету республіканця Майкла Маккола, на слуханнях у середу поставили Блінкену запитання, чому адміністрація Джо Байдена забороняє Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях на території Росії.
Вони, зокрема, виступили із твердженням, що прихильником такої заборони є радник із національної безпеки Джейк Салліван, Конгрес у своїх рішеннях про виділення Україні допомоги таких обмежень не встановлював.
Що передувало: Раніше Блінкен ухилився від прямої відповіді на уточнювальне запитання про те, чи дозволять США бити про території РФ американською зброєю.
Нагадаємо: Американський сенатор Джим Ріш вважає за необхідне дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по російській території тоді, коли це потрібно для її оборони.