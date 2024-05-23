Блинкен в Конгрессе: США не поддерживают удары по РФ западным оружием, но решает Украина

США не поддерживают и не поощряют использование поставленных Украине западных вооружений для ударов за пределами украинской территории, однако Украина сама принимает решение о том, как эффективно распоряжаться этим оружием.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, цитирует Радио Свобода, Госдеп

Детали: Блинкен отметил, что задача США и их союзников – поставлять Украине то оружие, в котором она нуждается для отражения российской агрессии.

Реклама:

Прямая речь Блинкена: "Мы предоставили Украине необходимую помощь. Фактически, Соединенные Штаты сплотили 50 стран по всему миру, чтобы встать на защиту Украины и не дать ей быть стертой с карты, как того хотел Владимир Путин.

Мы сплотили международное сообщество, чтобы разделить это бремя".

Детали: Ряд членов Конгресса, включая председателя комитета республиканца Майкла Маккола, на слушаниях в среду задали Блинкену вопрос, почему администрация Джо Байдена запрещает Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории России.

ВИДЕО ДНЯ

Они, в частности, выступили с утверждением, что сторонником такого запрета является советник по национальной безопасности Джейк Салливан, Конгресс в своих решениях о выделении Украине помощи таких ограничений не устанавливал.

Что предшествовало: Ранее Блинкен уклонился от прямого ответа на уточняющий вопрос о том, позволят ли США бить о территории РФ американским оружием.

Напомним: Американский сенатор Джим Риш считает необходимым разрешить Украине наносить удары американским оружием по российской территории тогда, когда это нужно для ее обороны.