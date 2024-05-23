"Ховається, як граф Дракула": ГУР знає, де бункери Путіна

Головному управлінню розвідки Міноборони України відомо, де знаходяться бункери російського правителя Володимира Путіна.

Джерело: представник ГУР МОУ капітан Андрій Юсов в інтерв'ю телеканалу "Ми – Україна", показаному в ефірі телемарафону 23 травня

Пряма мова: "Інформація про бункери Путіна відома і постійно оновлюється. Один із позивних російського диктатора це – Бункерний. Він полюбляє це діло… Як граф Дракула ховається у цих підземеллях".

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Деталі: Юсов не став уточнювати, скільки саме підземних схованок має Путін.

Нагадаємо: Російські ЗМІ писали, що Володимир Путін має глобальну мережу секретних бункерів від Москви до Уралу і продовжує будівництво підземних сховищ у Росії.

У 2023 році видання The Business Insider опублікувало схеми та креслення підземної частини "палацу Путіна" у Геленджику, що у Краснодарському краї Росії.