"Прячется, как граф Дракула": ГУР знает, где бункеры Путина
Главному управлению разведки Минобороны Украины известно, где находятся бункеры российского правителя Владимира Путина.
Источник: представитель ГУР МОУ капитан Андрей Юсов в интервью телеканалу "Мы - Украина", показанном в эфире телемарафона 23 мая
Прямая речь: "Информация о бункерах Путина известна и постоянно обновляется. Один из позывных российского диктатора – Бункерный. Он любит это дело... Как граф Дракула прячется в этих подземельях".
Детали: Юсов не стал уточнять, сколько именно подземных укрытий имеет Путин.
Напомним: Российские СМИ писали, что Владимир Путин имеет глобальную сеть секретных бункеров от Москвы до Урала и продолжает строительство подземных укрытий в России.
В 2023 году издание The Business Insider опубликовало схемы и чертежи подземной части "дворца Путина" в Геленджике, что в Краснодарском крае России.