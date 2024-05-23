"Прячется, как граф Дракула": ГУР знает, где бункеры Путина

Главному управлению разведки Минобороны Украины известно, где находятся бункеры российского правителя Владимира Путина.

Источник: представитель ГУР МОУ капитан Андрей Юсов в интервью телеканалу "Мы - Украина", показанном в эфире телемарафона 23 мая

Прямая речь: "Информация о бункерах Путина известна и постоянно обновляется. Один из позывных российского диктатора – Бункерный. Он любит это дело... Как граф Дракула прячется в этих подземельях".

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Детали: Юсов не стал уточнять, сколько именно подземных укрытий имеет Путин.

Напомним: Российские СМИ писали, что Владимир Путин имеет глобальную сеть секретных бункеров от Москвы до Урала и продолжает строительство подземных укрытий в России.

В 2023 году издание The Business Insider опубликовало схемы и чертежи подземной части "дворца Путина" в Геленджике, что в Краснодарском крае России.