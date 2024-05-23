Рада призначила суддею Конституційного суду проректора ЛНУ

Верховна Рада призначила за своєю квотою Сергія Різника суддею Конституційного суду України.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Железняка: "Парламент призначив суддею Конституційного Суду. Різника Сергія Васильовича. Він набрав 276 голосів".

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Деталі: Повідомляється, що Різник до сьогодні обіймав посаду проректора з науково-педагогічної діяльності та міжнародного співробітництва Львівського національного університету ім. І. Франка, є професором кафедри конституційного права цього університету.

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