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Рада призначила суддею Конституційного суду проректора ЛНУ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 23 травня 2024, 13:04
Рада призначила суддею Конституційного суду проректора ЛНУ
Сергій Різник, фото: facebook

Верховна Рада призначила за своєю квотою Сергія Різника суддею Конституційного суду України.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Железняка: "Парламент призначив суддею Конституційного Суду. Різника Сергія Васильовича. Він набрав 276 голосів".

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Деталі: Повідомляється, що Різник до сьогодні обіймав посаду проректора з науково-педагогічної діяльності та міжнародного співробітництва Львівського національного університету ім. І. Франка, є професором кафедри конституційного права цього університету.

Що було раніше:

  • 9 червня 2023 року посли країн G7 представили ключові рекомендації для України щодо посилення антикорупційних інституцій та реформування судової системи. Одна із них стосується запровадження законодавства щодо прозорого відбору суддів Конституційного Суду України на меритократичній основі.
  • 27 липня 2023 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9322 про зміни процедури відбору суддів Конституційного суду, потрібний для виконання критеріїв Єврокомісії на шляху України до членства в ЄС.
  • 17 серпня 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав закон про зміни процедури відбору суддів Конституційного суду, потрібний для виконання критеріїв Єврокомісії на шляху України до членства в ЄС.

Теми: Верховна РадаКС
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