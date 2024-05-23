Рада назначила судьей Конституционного суда проректора ЛНУ
Четверг, 23 мая 2024, 13:04
Верховная Рада назначила по своей квоте Сергея Ризныка судьей Конституционного суда Украины.
Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Железняка: "Парламент назначил судьей Конституционного Суда. Ризныка Сергея Васильевича. Он набрал 276 голосов".
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Детали: Сообщается, что Ризнык до настоящего времени занимал должность проректора по научно-педагогической деятельности и международного сотрудничества Львовского национального университета им. И. Франко, является профессором кафедры конституционного права этого университета.
Что предшествовало:
- 9 июня 2023 года послы стран G7 представили ключевые рекомендации для Украины по усилению антикоррупционных институтов и реформированию судебной системы. Одна из них касается введения законодательства относительно прозрачного отбора судей Конституционного суда Украины на меритократической основе.
- 27 июля 2023 года Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9322 об изменениях процедуры отбора судей Конституционного суда, необходимый для выполнения критериев Еврокомиссии на пути Украины к членству в ЕС.
- 17 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон об изменениях процедуры отбора судей Конституционного суда, нужный для выполнения критериев Еврокомиссии на пути Украины к членству в ЕС. Зеленский подписал закон об отборе судей КСУ