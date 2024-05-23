Рада назначила судьей Конституционного суда проректора ЛНУ

Верховная Рада назначила по своей квоте Сергея Ризныка судьей Конституционного суда Украины.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Железняка: "Парламент назначил судьей Конституционного Суда. Ризныка Сергея Васильевича. Он набрал 276 голосов".

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Детали: Сообщается, что Ризнык до настоящего времени занимал должность проректора по научно-педагогической деятельности и международного сотрудничества Львовского национального университета им. И. Франко, является профессором кафедры конституционного права этого университета.

Что предшествовало: