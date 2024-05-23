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Сирський: Ворог намагається прорвати оборону в районі Кислівки та вийти до річки Оскіл

Валентина РоманенкоЧетвер, 23 травня 2024, 14:52
Сирський: Ворог намагається прорвати оборону в районі Кислівки та вийти до річки Оскіл
Олександр Сирський. фото з Facebook головкома

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський назвав найгарячіші точки фронту на Харківщині, де ворог продовжує штурмові дії та перекидає резерви.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл".

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Деталі: За словами Сирського, в районі Липців ворог зазнав істотних втрат, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій Сил оборони.

Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається будь-якою ціною зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування, зазначає головком.

Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону українських військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка - Бердичі шляхом наступальних та штурмовим дій найбільш підготовлених підрозділів. Наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко – на мотоциклах та багі.

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На інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менше, зазначив Сирський.

Що передувало: За даними Генштабу ЗСУ, російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів у Харківській області, таким чином намагаючись примусити українську сторону задіяти додаткові бригади з резерву.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сказав, що очікує важкі бої у Харківській області, оскільки йому відомо, що росіяни готуються до спроб подальшого наступу.

Теми: Харківська областьСирськийвійна
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