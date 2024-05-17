Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Головнокомандувач прогнозує важкі бої на Харківщині: Ворог готується

Євген КізіловП'ятниця, 17 травня 2024, 12:18
Головнокомандувач прогнозує важкі бої на Харківщині: Ворог готується
ілюстративне фото від Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський очікує важкі бої у Харківській області, оскільки йому відомо, що росіяни готуються до спроб подальшого наступу.

Джерело: Сирський у соцмережах

Пряма мова: "Ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується".

Реклама:

Деталі: За його словами, у зв’язку з ускладненням ситуації він кілька днів працює у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині.

На думку головнокомандувача, українські війська повинні зробити все, щоб не допустити подальшого просування ворожих військ. Вони мають утримати займані рубежі та позиції ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків. Потрібно нанести противнику максимальних втрат, а також за допомогою мобільних штурмових груп та підрозділів створити умови для розгрому росіян з флангу й тилу із різних напрямків.

Крім того, вважає Сирський, українська армія повинна максимально ефективно використовувати свою перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • 10 травня російські окупаційні війська активізувалися на півночі Харківщини. Ворог окупував низку населених пунктів у "сірій" зоні.
  • 16 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію з наступом російських військ на півночі Харківської області. Найглибше вони просунулися вглиб України на 10 кілометрів.
  • Також він наголосив, що росіяни на Харківщині дійшли тільки до першої з трьох ліній фортифікацій.

Теми: Харківська областьвійнаСирський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

25 травня вимикати світло будуть лише у години "вечірнього піку"

За Насірова, який вже півтора року сидить у СІЗО, внесли заставу

Кабмін дозволив використання канабісу в наукових та медичних цілях

Розвідка Британії: Росія задіяла "африканські ресурси" при наступі на Вовчанськ

Усі новини...
Харківська область
Сирський: Росіяни на Харківщині розширили зону бойових дій на 70 км
Зеленський: Росіяни на Харківщині дійшли тільки до першої з трьох ліній фортифікацій
Президент пояснив прорив кордону на Харківщині відсутністю ППО
Останні новини
02:26
У Харкові через російський обстріл частково зруйнований ліцей
01:45
Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ
01:31
тенісВже шестеро: Стародубцева пробилася до основної сітки Ролан Гаррос
00:47
Харків під ворожим обстрілом: пролунала серія вибухів
00:24
Очільника Пентагону знову госпіталізують
23:41
У Німеччині виступили за рівномірний розподіл біженців з України по ЄС
23:32
Коли у "Вулику" тихо. Як Росія вже вдруге позбавляє дітей Харківщини можливості вчитися
23:31
Новини економіки 24 травня: новий історичний мінімум курсу гривні, за Насірова внесли заставу
23:17
БоксКоманда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу
23:10
Зеленський про нову допомогу від США: Пакет критично важливий зараз, коли ворог посилив атаки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: