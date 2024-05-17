Головнокомандувач прогнозує важкі бої на Харківщині: Ворог готується
Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський очікує важкі бої у Харківській області, оскільки йому відомо, що росіяни готуються до спроб подальшого наступу.
Джерело: Сирський у соцмережах
Пряма мова: "Ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується".
Деталі: За його словами, у зв’язку з ускладненням ситуації він кілька днів працює у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині.
На думку головнокомандувача, українські війська повинні зробити все, щоб не допустити подальшого просування ворожих військ. Вони мають утримати займані рубежі та позиції ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків. Потрібно нанести противнику максимальних втрат, а також за допомогою мобільних штурмових груп та підрозділів створити умови для розгрому росіян з флангу й тилу із різних напрямків.
Крім того, вважає Сирський, українська армія повинна максимально ефективно використовувати свою перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії.
Що передувало:
- 10 травня російські окупаційні війська активізувалися на півночі Харківщини. Ворог окупував низку населених пунктів у "сірій" зоні.
- 16 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію з наступом російських військ на півночі Харківської області. Найглибше вони просунулися вглиб України на 10 кілометрів.
- Також він наголосив, що росіяни на Харківщині дійшли тільки до першої з трьох ліній фортифікацій.