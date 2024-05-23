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Сырский: Враг пытается прорвать оборону в районе Кисловки и выйти к реке Оскол

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 мая 2024, 14:52
Сырский: Враг пытается прорвать оборону в районе Кисловки и выйти к реке Оскол
Александр Сырский. фото из Facebook главкома

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский назвал самые горячие точки фронта на Харьковщине, где враг продолжает штурмовые действия и перебрасывает резервы.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол".

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Детали: По словам Сырского, в районе Липцов враг понес существенные потери, перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций Сил обороны.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол.

Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Враг пытается любой ценой зацепиться за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются украинскими противотанковыми средствами и FPV дронами еще в ходе выдвижения, отмечает главком.

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Наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается прорвать оборону украинских войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка - Бердичи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений. Наступательные действия происходят как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, нередко - на мотоциклах и багги.

На других направлениях также неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий значительно меньше, отметил Сырский.

Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ, российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров в Харьковской области, таким образом пытаясь заставить украинскую сторону задействовать дополнительные бригады из резерва.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сказал, что ожидает тяжелых боев в Харьковской области, поскольку ему известно, что россияне готовятся к попыткам дальнейшего наступления.

Темы: Харьковская областьСырскийвойна
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