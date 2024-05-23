В селі на Харківщині через вибух дрона постраждав 11-річний хлопчик
Четвер, 23 травня 2024, 17:56
В селі Рясне на Харківщині в результаті вибуху дрона постраждав 11-річний хлопчик.
Джерело: повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова
Пряма мова: "Від вибуху дрона постраждав 11-річний хлопчик. Удар стався о 14:30 год в с. Рясне Золочівської громади. Хлопчика госпіталізували із акубаротравмою".
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Що цьому передувало:
- У четвер росіяни двічі масовано обстріляли Харків і Харківщину. Внаслідок першої атаки на Харків 7 людей загинули, ще 20 постраждали.
- В результаті наступних ударів по Дергачах поранення отримали 13 людей.