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В селе на Харьковщине из-за взрыва дрона пострадал 11-летний мальчик

Александр ШумилинЧетверг, 23 мая 2024, 17:56
В селе на Харьковщине из-за взрыва дрона пострадал 11-летний мальчик
Фото иллюстративное

В селе Рясное на Харьковщине в результате взрыва дрона пострадал 11-летний мальчик.

Источник: сообщение председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова

Прямая речь: "От взрыва дрона пострадал 11-летний мальчик. Удар произошел в 14:30 ч в с. Рясное Золочевской громады. Мальчика госпитализировали с акубаротравмой".

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Что этому предшествовало:

  • В четверг россияне дважды массированно обстреляли Харьков и Харьковскую область. В результате первой атаки на Харьков 7 человек погибли, еще 20 пострадали.
  • В результате следующих ударов по Дергачам ранения получили 13 человек.

Темы: войнаХарьковская область
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