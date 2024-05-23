В селе на Харьковщине из-за взрыва дрона пострадал 11-летний мальчик

В селе Рясное на Харьковщине в результате взрыва дрона пострадал 11-летний мальчик.

Источник: сообщение председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова

Прямая речь: "От взрыва дрона пострадал 11-летний мальчик. Удар произошел в 14:30 ч в с. Рясное Золочевской громады. Мальчика госпитализировали с акубаротравмой".

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