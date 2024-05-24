Атеш: В Алушті вражено вузол зв'язку російських окупантів

Агенти партизанського руху "Атеш" повідомляють, що в Алушті було вражено вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735).

Джерело: "Атеш" у Telegram

Деталі: За словами партизанів, ця військова частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму.

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Це колишня українська військова частина, яка тепер використовується окупантами.

Дослівно: "Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень устаткуванню та знищено безліч окупантів. Ймовірно, також вдалося знищити пункт управління цього центру. Очікуємо на офіційне підтвердження від СОУ".

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