Атеш: В Алушті вражено вузол зв'язку російських окупантів
П'ятниця, 24 травня 2024, 02:49
Агенти партизанського руху "Атеш" повідомляють, що в Алушті було вражено вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735).
Джерело: "Атеш" у Telegram
Деталі: За словами партизанів, ця військова частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму.
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Це колишня українська військова частина, яка тепер використовується окупантами.
Дослівно: "Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень устаткуванню та знищено безліч окупантів. Ймовірно, також вдалося знищити пункт управління цього центру. Очікуємо на офіційне підтвердження від СОУ".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У низці міст у тимчасово окупованому Криму ввечері 23 травня повідомили про вибухи. В Алушті пролунало щонайменше п’ять вибухів.