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Атеш: В Алуште поражен узел связи российских оккупантов

Алена ИвашкивПятница, 24 мая 2024, 02:49
Атеш: В Алуште поражен узел связи российских оккупантов
Алушта, фото: wikiway

Агенты партизанского движения "Атеш" сообщают, что в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов: воинская часть 28735. 

Источник: "Атеш" в Telegram

Детали: По словам партизан, эта воинская часть является важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму.

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Это бывшая украинская военная часть, которая теперь используется оккупантами.

Дословно: "Похоже, что было нанесено значительных повреждений оборудованию и уничтожено множество оккупантов. Вероятно, также удалось уничтожить пункт управления этого центра. Ожидаем официального подтверждения от СОУ".

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Темы: Крымвойна
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