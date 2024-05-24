Атеш: В Алуште поражен узел связи российских оккупантов

Агенты партизанского движения "Атеш" сообщают, что в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов: воинская часть 28735.

Источник: "Атеш" в Telegram

Детали: По словам партизан, эта воинская часть является важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму.

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Это бывшая украинская военная часть, которая теперь используется оккупантами.

Дословно: "Похоже, что было нанесено значительных повреждений оборудованию и уничтожено множество оккупантов. Вероятно, также удалось уничтожить пункт управления этого центра. Ожидаем официального подтверждения от СОУ".

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