Атеш: В Алуште поражен узел связи российских оккупантов
Пятница, 24 мая 2024, 02:49
Агенты партизанского движения "Атеш" сообщают, что в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов: воинская часть 28735.
Источник: "Атеш" в Telegram
Детали: По словам партизан, эта воинская часть является важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму.
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Это бывшая украинская военная часть, которая теперь используется оккупантами.
Дословно: "Похоже, что было нанесено значительных повреждений оборудованию и уничтожено множество оккупантов. Вероятно, также удалось уничтожить пункт управления этого центра. Ожидаем официального подтверждения от СОУ".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ряде городов во временно оккупированном Крыму вечером 23 мая сообщили о взрывах. В Алуште прозвучало не менее пяти взрывов.