Слідом за Путіним до Лукашенка прилетів і новий міністр оборони Росії – "Беларускі Гаюн"

До Білорусі прилетів новий міністр оборони Росії Андрій Білоусов.

Джерело: моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними аналітиків, борт Ту-214ПУ-СБУС з реєстраційним номером RA-64530 приземлився 24 травня на аеродромі "Мачулищі".

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Цей борт належить Міністерству оборони РФ і обладнаний спеціальним бортовим вузлом зв'язку СБУС-214. За даними "Гаюна", на цьому літаку в Мінськ прибув новий глава МО РФ Андрій Білоусов.

За даними проєкту, наразі в Білорусі перебувають також керівник РФ Володимир Путін і глава Росатома Олексій Лихачов.

Що передувало: Очільник Росії Володимир Путін 23 травня вирушив до Білорусі, де ввечері мав зустріч із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком.

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У пресслужбі Кремля заявили, що під час переговорів "заплановано обговорити актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва, перебіг та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках Союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного".

Путін також заявив, що під час свого візиту до Білорусі має намір обговорити з Лукашенком питання безпеки, а також участі білоруської сторони в навчаннях з нестратегічною ядерною зброєю.