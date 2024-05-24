Вслед за Путиным к Лукашенко прилетел и новый министр обороны России – "Беларускі Гаюн"

В Беларусь прилетел новый министр обороны России Андрей Белоусов.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: По данным аналитиков, борт Ту-214ПУ-СБУС с регистрационным номером RA-64530 приземлился 24 мая на аэродроме "Мачулищи".

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Этот борт принадлежит Министерству обороны РФ и оборудован специальным бортовым узлом связи СБУС-214. По данным "Гаюна", на этом самолёте в Минск прибыл новый глава МО РФ Андрей Белоусов.

По данным проекта, на данный момент в Беларуси находятся также руководитель РФ Владимир Путин и глава Росатома Алексей Лихачёв.

Что предшествовало: Глава России Владимир Путин 23 мая отправился в Беларусь, где вечером встретился с самопровозглашенным президентом РБ Александром Лукашенко.

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В пресс-службе Кремля заявили, что во время переговоров "запланировано обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня".

Путин также заявил, что во время своего визита в Беларусь намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности, а также участия белорусской стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием.