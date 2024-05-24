Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Вслед за Путиным к Лукашенко прилетел и новый министр обороны России – "Беларускі Гаюн"

Валентина РоманенкоПятница, 24 мая 2024, 11:18
Вслед за Путиным к Лукашенко прилетел и новый министр обороны России – Беларускі Гаюн
скриншот c Flightradar

В Беларусь прилетел новый министр обороны России Андрей Белоусов.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: По данным аналитиков, борт Ту-214ПУ-СБУС с регистрационным номером RA-64530 приземлился 24 мая на аэродроме "Мачулищи".

Реклама:

Этот борт принадлежит Министерству обороны РФ и оборудован специальным бортовым узлом связи СБУС-214. По данным "Гаюна", на этом самолёте в Минск прибыл новый глава МО РФ Андрей Белоусов.

По данным проекта, на данный момент в Беларуси находятся также руководитель РФ Владимир Путин и глава Росатома Алексей Лихачёв.

Что предшествовало: Глава России Владимир Путин 23 мая отправился в Беларусь, где вечером встретился с самопровозглашенным президентом РБ Александром Лукашенко.

ВИДЕО ДНЯ

В пресс-службе Кремля заявили, что во время переговоров "запланировано обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня".

Путин также заявил, что во время своего визита в Беларусь намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности, а также участия белорусской стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием.

Темы: БеларусьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
Беларусь
Путин планирует привлечь Беларусь к ядерным учениям 
Путин отправился в Беларусь на встречу с Лукашенко
Лукашенко сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси
Последние новости
15:21
Расследование дела о вмешательстве России: в Европарламенте прошли обыски
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
Все новости...
Реклама:
Реклама: