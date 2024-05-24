Атеш: Росіяни евакуюють солдатів з Джанкоя та відновлюють аеродроми у глибині Криму
24 травня партизани руху "Атеш" написали, що росіяни розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкоя, а також відновлюють аеродроми у глибині тимчасово окупованого Криму.
Джерело: "Атеш" у Telegram
Деталі: Агенти руху із різних підрозділів ЗС РФ повідомляють, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкоя. Водночас загарбники активно почали відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині тимчасово окупованого Криму. Йдеться про аеродром Кіровське в районі Феодосії та Багерове в районі Керчі.
Дослівно: "Однак, попри всі зусилля, вони не зможуть незабаром побудувати закриті укриття для своїх літаків. Причина полягає в складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних часових витратах.
Дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська і техніку в Криму напередодні нових успішних атак СОУ".
Передісторія:
- Вночі 24 травня агенти партизанського руху "Атеш" повідомили, що в Алушті було вражено вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735).
- У низці міст у тимчасово окупованому Криму ввечері 23 травня повідомили про вибухи.