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Атеш: Росіяни евакуюють солдатів з Джанкоя та відновлюють аеродроми у глибині Криму

Анастасія ПроцП'ятниця, 24 травня 2024, 11:56
Атеш: Росіяни евакуюють солдатів з Джанкоя та відновлюють аеродроми у глибині Криму
КОЛАЖ "АТЕШ"

24 травня партизани руху "Атеш" написали, що росіяни розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкоя, а також відновлюють аеродроми у глибині тимчасово окупованого Криму.

Джерело: "Атеш" у Telegram

Деталі: Агенти руху із різних підрозділів ЗС РФ повідомляють, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкоя. Водночас загарбники активно почали відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині тимчасово окупованого Криму. Йдеться про аеродром Кіровське в районі Феодосії та Багерове в районі Керчі.

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колаж "Атеш"

Дослівно: "Однак, попри всі зусилля, вони не зможуть незабаром побудувати закриті укриття для своїх літаків. Причина полягає в складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних часових витратах.

Дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська і техніку в Криму напередодні нових успішних атак СОУ".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вночі 24 травня агенти партизанського руху "Атеш" повідомили, що в Алушті було вражено вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735). 
  • У низці міст у тимчасово окупованому Криму ввечері 23 травня повідомили про вибухи.

Теми: Кримпартизани
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