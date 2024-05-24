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Атеш: Россияне эвакуируют солдат из Джанкоя и восстанавливают аэродромы в глубине Крыма

Анастасия ПроцПятница, 24 мая 2024, 11:56
Атеш: Россияне эвакуируют солдат из Джанкоя и восстанавливают аэродромы в глубине Крыма
КОЛАЖ "АТЕШ"

24 мая партизаны движения "Атеш" написали, что россияне начали эвакуацию части своего личного состава из Джанкоя, а также восстанавливают аэродромы в глубине временно оккупированного Крыма.

Источник: "Атэш" в Telegram

Детали: Агенты движения из разных подразделений ВС РФ сообщают, что российские войска начали эвакуацию части своего личного состава из Джанкоя. В то же время захватчики активно начали восстановление и, вероятно, модернизацию аэродромов в глубине временно оккупированного Крыма. Речь идет об аэродроме Кировское в районе Феодосии и Багерово в районе Керчи.

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КОЛАЖ "АТЕШ"

Дословно: "Однако, несмотря на все усилия, они не смогут вскоре построить закрытые укрытия для своих самолетов. Причина заключается в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и значительных временных затратах.

Действия оккупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму в преддверии новых успешных атак СОУ".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью 24 мая агенты партизанского движения "Атеш" сообщили, что в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов (в/ч 28735).
  • В ряде городов во временно оккупированном Крыму вечером 23 мая сообщили о взрывах.

Темы: Крымпартизаны
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