Атеш: Россияне эвакуируют солдат из Джанкоя и восстанавливают аэродромы в глубине Крыма

24 мая партизаны движения "Атеш" написали, что россияне начали эвакуацию части своего личного состава из Джанкоя, а также восстанавливают аэродромы в глубине временно оккупированного Крыма.

Источник: "Атэш" в Telegram

Детали: Агенты движения из разных подразделений ВС РФ сообщают, что российские войска начали эвакуацию части своего личного состава из Джанкоя. В то же время захватчики активно начали восстановление и, вероятно, модернизацию аэродромов в глубине временно оккупированного Крыма. Речь идет об аэродроме Кировское в районе Феодосии и Багерово в районе Керчи.

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Дословно: "Однако, несмотря на все усилия, они не смогут вскоре построить закрытые укрытия для своих самолетов. Причина заключается в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и значительных временных затратах.

Действия оккупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму в преддверии новых успешных атак СОУ".

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