Дрони пошкодили винищувачі на аеродромі в РФ 19 травня: "Схеми" опублікували знімки
Журналісти "Схем" опублікували супутникові знімки Planet Labs, на яких видно наслідки атаки українських дронів по аеродрому "Кущевська" в Краснодарському краї Росії в ніч на 19 травня
Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми"
Деталі: На прохання "Схем" та російської служби "Радіо Свобода" авіаексперт Анатолій Храпчинський проаналізував супутникові знімки й зазначив, що українські безпілотники на аеродром пошкодили щонайменше два російських винищувачі — Су-34 та Су-27.
"Також міг бути пошкоджений і Су-30, який майже не змінював своє положення з 11 травня і знаходиться поряд з ушкодженим Су-27".
Також Храпчинський зазначив, що після ударів українськів БПЛА, більшу частину російських винищувачів прибрали з цього аеродрому.
Супутникові знімки Planet Labs, на яких видно наслідки атаки українських дронів по аеродрому “Кущевська” у Краснодарському краї Росії в ніч на 19 травня
ВІДЕО: проєкт Радіо Свобода "Схеми" pic.twitter.com/PipeXEZ1PX— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 24, 2024ВІДЕО ДНЯ
Крім того, авіаексперт додав, що аеродром Кущевська – це навчальна база Краснодарського вищого військового авіаційного училища, де росіяни навчають майбутніх льотчиків. Однак, наразі Росія використовує цей аеродром також і для атак на українські позиції.
Передісторія:
- Міноборони Росії заявило, що вночі 19 травня їхня ППО нібито знищила 60 БпЛА над територією Бєлгородської області та Краснодарського краю РФ, а також один дрон і 9 ракет ATACMS над окупованим Кримом.
- Співрозмовник "Української правди" в СБУ повідомив, що дрони Служби безпеки України та ЗСУ в ніч на 19 травня відпрацювали по військовому аеродрому "Кущевська" в Краснодарському краї. За словами джерела, на цьому летовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.