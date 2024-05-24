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Дрони пошкодили винищувачі на аеродромі в РФ 19 травня: "Схеми" опублікували знімки 

Анастасія ПроцП'ятниця, 24 травня 2024, 15:02
Дрони пошкодили винищувачі на аеродромі в РФ 19 травня: Схеми опублікували знімки 
фото: "Схеми"

Журналісти "Схем" опублікували супутникові знімки Planet Labs, на яких видно наслідки атаки українських дронів по аеродрому "Кущевська" в Краснодарському краї Росії в ніч на 19 травня

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Схеми"

Деталі: На прохання "Схем" та російської служби "Радіо Свобода" авіаексперт Анатолій Храпчинський проаналізував супутникові знімки й зазначив, що українські безпілотники на аеродром пошкодили щонайменше два російських винищувачі — Су-34 та Су-27.

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"Також міг бути пошкоджений і Су-30, який майже не змінював своє положення з 11 травня і знаходиться поряд з ушкодженим Су-27".

 
фото: "Схеми"

Також Храпчинський зазначив, що після ударів українськів БПЛА, більшу частину російських винищувачів прибрали з цього аеродрому. 

Крім того, авіаексперт додав, що аеродром Кущевська – це навчальна база Краснодарського вищого військового авіаційного училища, де росіяни навчають майбутніх льотчиків. Однак, наразі Росія використовує цей аеродром також і для атак на українські позиції. 

Передісторія:

  • Міноборони Росії заявило, що вночі 19 травня їхня ППО нібито знищила 60 БпЛА над територією Бєлгородської області та Краснодарського краю РФ, а також один дрон і 9 ракет ATACMS над окупованим Кримом.
  • Співрозмовник "Української правди" в СБУ повідомив, що дрони Служби безпеки України та ЗСУ в ніч на 19 травня відпрацювали по військовому аеродрому "Кущевська" в Краснодарському краї. За словами джерела, на цьому летовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.

Теми: Росіябезпілотникивинищувачі
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