Дроны повредили истребители на аэродроме в РФ 19 мая: "Схемы" опубликовали снимки

Журналисты "Схем" опубликовали спутниковые снимки Planet Labs, на которых видны последствия атаки украинских дронов по аэродрому "Кущевская" в Краснодарском крае России в ночь на 19 мая

Источник: проект Радио Свобода "Схемы"

Детали: По просьбе "Схем" и российской службы "Радио Свобода" авиаэксперт Анатолий Храпчинский проанализировал спутниковые снимки и отметил, что украинские беспилотники на аэродром повредили как минимум два российских истребителя — Су-34 и Су-27.

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"Также мог быть поврежден и Су-30, который почти не менял свое положение с 11 мая и находится рядом с поврежденным Су-27".

фото: "Схемы"

Также Храпчинский отметил, что после ударов украинских БПЛА, большую часть российских истребителей убрали с этого аэродрома.

Супутникові знімки Planet Labs, на яких видно наслідки атаки українських дронів по аеродрому “Кущевська” у Краснодарському краї Росії в ніч на 19 травня



ВІДЕО: проєкт Радіо Свобода "Схеми" pic.twitter.com/PipeXEZ1PX ВИДЕО ДНЯ May 24, 2024

Кроме того, авиаэксперт добавил, что аэродром Кущевская - это учебная база Краснодарского высшего военного авиационного училища, где россияне обучают будущих летчиков. Однако, сейчас Россия использует этот аэродром также и для атак на украинские позиции.

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