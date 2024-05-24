Дроны повредили истребители на аэродроме в РФ 19 мая: "Схемы" опубликовали снимки
Журналисты "Схем" опубликовали спутниковые снимки Planet Labs, на которых видны последствия атаки украинских дронов по аэродрому "Кущевская" в Краснодарском крае России в ночь на 19 мая
Источник: проект Радио Свобода "Схемы"
Детали: По просьбе "Схем" и российской службы "Радио Свобода" авиаэксперт Анатолий Храпчинский проанализировал спутниковые снимки и отметил, что украинские беспилотники на аэродром повредили как минимум два российских истребителя — Су-34 и Су-27.
"Также мог быть поврежден и Су-30, который почти не менял свое положение с 11 мая и находится рядом с поврежденным Су-27".
Также Храпчинский отметил, что после ударов украинских БПЛА, большую часть российских истребителей убрали с этого аэродрома.
Супутникові знімки Planet Labs, на яких видно наслідки атаки українських дронів по аеродрому “Кущевська” у Краснодарському краї Росії в ніч на 19 травня
ВІДЕО: проєкт Радіо Свобода "Схеми" pic.twitter.com/PipeXEZ1PX— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 24, 2024ВИДЕО ДНЯ
Кроме того, авиаэксперт добавил, что аэродром Кущевская - это учебная база Краснодарского высшего военного авиационного училища, где россияне обучают будущих летчиков. Однако, сейчас Россия использует этот аэродром также и для атак на украинские позиции.
Предыстория:
- Минобороны России заявило, что ночью 19 мая их ПВО якобы уничтожила 60 БпЛА над территорией Белгородской области и Краснодарского края РФ, а также один дрон и 9 ракет ATACMS над оккупированным Крымом.
- Собеседник "Украинской правды" в СБУ сообщил, что дроны Службы безопасности Украины и ВСУ в ночь на 19 мая отработали по военному аэродрому "Кущевская" в Краснодарском крае. По словам источника, на этом аэродроме находились десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29.