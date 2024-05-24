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Дроны повредили истребители на аэродроме в РФ 19 мая: "Схемы" опубликовали снимки

Анастасия ПроцПятница, 24 мая 2024, 15:02
Дроны повредили истребители на аэродроме в РФ 19 мая: Схемы опубликовали снимки
фото: "Схемы"

Журналисты "Схем" опубликовали спутниковые снимки Planet Labs, на которых видны последствия атаки украинских дронов по аэродрому "Кущевская" в Краснодарском крае России в ночь на 19 мая

Источник: проект Радио Свобода "Схемы"

Детали: По просьбе "Схем" и российской службы "Радио Свобода" авиаэксперт Анатолий Храпчинский проанализировал спутниковые снимки и отметил, что украинские беспилотники на аэродром повредили как минимум два российских истребителя — Су-34 и Су-27.

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"Также мог быть поврежден и Су-30, который почти не менял свое положение с 11 мая и находится рядом с поврежденным Су-27".

 
фото: "Схемы"

Также Храпчинский отметил, что после ударов украинских БПЛА, большую часть российских истребителей убрали с этого аэродрома.

Кроме того, авиаэксперт добавил, что аэродром Кущевская - это учебная база Краснодарского высшего военного авиационного училища, где россияне обучают будущих летчиков. Однако, сейчас Россия использует этот аэродром также и для атак на украинские позиции.

Предыстория:

  • Минобороны России заявило, что ночью 19 мая их ПВО якобы уничтожила 60 БпЛА над территорией Белгородской области и Краснодарского края РФ, а также один дрон и 9 ракет ATACMS над оккупированным Крымом.
  • Собеседник "Украинской правды" в СБУ сообщил, что дроны Службы безопасности Украины и ВСУ в ночь на 19 мая отработали по военному аэродрому "Кущевская" в Краснодарском крае. По словам источника, на этом аэродроме находились десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29.

Темы: Росcиябеспилотникиистребители
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