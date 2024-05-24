В НАБУ і САП досягли спільного бачення, як вести розслідування після "витоку інформації"

В НАБУ і САП заявили, що досягли "спільного бачення" щодо організації подальшого об’єктивного та неупередженого розслідування фактів розголошення даних досудового розслідування.

Джерело: пресслужби НАБУ і САП

Дослівно: "Злагоджена робота обох інституцій перед будь-якими викликами є запорукою досягнення результатів у протидії топкорупції, яких очікує українське суспільство. Обидва органи були створені з метою, щоби в Україні зникло поняття недоторканних прізвищ чи посад. Наше головне завдання зараз — вжити всіх необхідних заходів, аби зберегти і примножити довіру до спільної роботи та результатів".

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Деталі: В антикорупційних органах зазначили, що НАБУ і САП залишаються вірними головній меті створення та продовжують реалізовувати свої повноваження для забезпечення невідворотності покарання за високопосадову корупцію.

Також там пообіцяли поінформувати суспільство про результати вказаного розслідування.

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