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В НАБУ і САП досягли спільного бачення, як вести розслідування після "витоку інформації"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 24 травня 2024, 18:09
В НАБУ і САП досягли спільного бачення, як вести розслідування після витоку інформації
ФОТО З САЙТУ "СЛОВО І ДІЛО"

В НАБУ і САП заявили, що досягли "спільного бачення" щодо організації подальшого об’єктивного та неупередженого розслідування фактів розголошення даних досудового розслідування.

Джерело: пресслужби НАБУ і САП

Дослівно: "Злагоджена робота обох інституцій перед будь-якими викликами є запорукою досягнення результатів у протидії топкорупції, яких очікує українське суспільство. Обидва органи були створені з метою, щоби в Україні зникло поняття недоторканних прізвищ чи посад. Наше головне завдання зараз — вжити всіх необхідних заходів, аби зберегти і примножити довіру до спільної роботи та результатів".

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Деталі: В антикорупційних органах зазначили, що НАБУ і САП залишаються вірними головній меті створення та продовжують реалізовувати свої повноваження для забезпечення невідворотності покарання за високопосадову корупцію.

Також там пообіцяли поінформувати суспільство про результати вказаного розслідування.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У середу 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводили обшуки вдома у представника НАБУ в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". За словами співрозмовників УП, підставою для обшуків стало розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "великому будівництву".
  • Пізніше Національне антикорупційне бюро заявило, що має достатньо ресурсів, щоб самим розслідувати цю справу.
  • Після появи інформації про витік інформації першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углаву усунули від виконання повноважень за власною заявою.

Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратура
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