В НАБУ и САП достигли общего видения, как вести расследование после "утечки информации"
В НАБУ и САП заявили, что достигли "общего видения" по организации дальнейшего объективного и беспристрастного расследования фактов разглашения данных досудебного расследования.
Источник: пресс-службы НАБУ и САП
Дословно: "Слаженная работа обоих институтов перед любыми вызовами является залогом достижения результатов в противодействии топ-коррупции, которых ожидает украинское общество. Оба органа были созданы с целью, чтобы в Украине исчезло понятие неприкосновенных фамилий или должностей. Наша главная задача сейчас - принять все необходимые меры, чтобы сохранить и приумножить доверие к совместной работе и результатам".
Детали: В антикоррупционных органах отметили, что НАБУ и САП остаются верными главной цели создания и продолжают реализовывать свои полномочия для обеспечения неотвратимости наказания за высокопоставленную коррупцию.
Также там пообещали проинформировать общество о результатах указанного расследования.
Предыстория:
- В среду 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции проводили обыски дома у представителя НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительно "большого строительства". По словам собеседников УП, основанием для обысков стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах в частности бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования относительно "большого строительства".
- Позже Национальное антикоррупционное бюро заявило, что имеет достаточно ресурсов, чтобы самим расследовать это дело.
- После появления информации об утечке информации первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава был отстранен от исполнения полномочий по собственному заявлению.