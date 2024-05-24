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В НАБУ и САП достигли общего видения, как вести расследование после "утечки информации"

Станислав ПогориловПятница, 24 мая 2024, 18:09
В НАБУ и САП достигли общего видения, как вести расследование после утечки информации
ФОТО С САЙТА "СЛОВО І ДІЛО"

В НАБУ и САП заявили, что достигли "общего видения" по организации дальнейшего объективного и беспристрастного расследования фактов разглашения данных досудебного расследования.

Источник: пресс-службы НАБУ и САП

Дословно: "Слаженная работа обоих институтов перед любыми вызовами является залогом достижения результатов в противодействии топ-коррупции, которых ожидает украинское общество. Оба органа были созданы с целью, чтобы в Украине исчезло понятие неприкосновенных фамилий или должностей. Наша главная задача сейчас - принять все необходимые меры, чтобы сохранить и приумножить доверие к совместной работе и результатам".

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Детали: В антикоррупционных органах отметили, что НАБУ и САП остаются верными главной цели создания и продолжают реализовывать свои полномочия для обеспечения неотвратимости наказания за высокопоставленную коррупцию.

Также там пообещали проинформировать общество о результатах указанного расследования.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В среду 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции проводили обыски дома у представителя НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительно "большого строительства". По словам собеседников УП, основанием для обысков стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах в частности бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования относительно "большого строительства".
  • Позже Национальное антикоррупционное бюро заявило, что имеет достаточно ресурсов, чтобы самим расследовать это дело.
  • После появления информации об утечке информации первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава был отстранен от исполнения полномочий по собственному заявлению.

Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратура
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