В НАБУ и САП достигли общего видения, как вести расследование после "утечки информации"

В НАБУ и САП заявили, что достигли "общего видения" по организации дальнейшего объективного и беспристрастного расследования фактов разглашения данных досудебного расследования.

Источник: пресс-службы НАБУ и САП

Дословно: "Слаженная работа обоих институтов перед любыми вызовами является залогом достижения результатов в противодействии топ-коррупции, которых ожидает украинское общество. Оба органа были созданы с целью, чтобы в Украине исчезло понятие неприкосновенных фамилий или должностей. Наша главная задача сейчас - принять все необходимые меры, чтобы сохранить и приумножить доверие к совместной работе и результатам".

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Детали: В антикоррупционных органах отметили, что НАБУ и САП остаются верными главной цели создания и продолжают реализовывать свои полномочия для обеспечения неотвратимости наказания за высокопоставленную коррупцию.

Также там пообещали проинформировать общество о результатах указанного расследования.

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