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У Харкові 27 травня оголосили Днем жалоби

Катерина ТищенкоНеділя, 26 травня 2024, 23:17
У Харкові 27 травня оголосили Днем жалоби
наслідки удару по "Епіцентру" в Харкові 25 травня, фото ОВА

У понеділок, 27 травня, у Харкові оголошено День жалоби через масові жертви внаслідок ударів РФ 25 травня.

Джерело: Харківська міська рада

Дослівно: "27 травня оголошене Днем жалоби в місті Харкові. Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

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На знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об’єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений державний прапор з чорною стрічкою.

Також буде заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо".

Що передувало: Внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 25 травня, за даними ОВА, загинуло 16 і поранено 43 особи, за даними прокуратури – загинуло 14 і поранено 44. Розбір завалів та ідентифікація тіл тривають.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, внаслідок удару по центру Харкова того ж дня було поранено 25 людей.

Теми: Харківвійна
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