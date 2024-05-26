В Харькове 27 мая объявили Днем траура

В понедельник, 27 мая, в Харькове объявлен День траура из-за массовых жертв в результате ударов РФ 25 мая.

Источник: Харьковский городской совет

Дословно: "27 мая объявлено Днем траура в городе Харькове. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

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В знак скорби по погибшим 25 мая в результате вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен государственный флаг с черной лентой.

Также будет запрещена развлекательная музыка на рынках, в заведениях торговли, общественного питания и т.д.".

Что предшествовало: В результате удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове 25 мая, по данным ОГА, погибли 16 и ранены 43 человека, по данным прокуратуры – погибли 14 и ранены 44. Разбор завалов и идентификация тел продолжаются.

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Кроме того, в результате удара по центру Харькова в тот же день были ранены 25 человек.