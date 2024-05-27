Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Дрони атакували об'єкти біля палацу Путіна в Геленджику

Альона Мазуренко Понеділок, 27 травня 2024, 13:42
Дрони атакували об'єкти біля палацу Путіна в Геленджику
фото: ФБК

Рісійська влада повідомляє, що в ніч на понеділок українські безпілотники атакували об'єкти на території Геленджика в Краснодарському краї, неподалік від палацу російського правителя Володимира Путіна. 

Джерело: губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, "Радио Свобода"

Дослівно Кондратьєв: "У селі Криниця уламки одного з апаратів пошкодили недобудовану будівлю. У хуторі Джанхот безпілотник упав на дерева, пожежу загасили. За попередньою інформацією, постраждалих немає".

Реклама:

Деталі: Кондратьєв стверджує, що всі дрони були придушені силами російської ППО.

Недалеко від хутора Джанхот на мисі Ідокопас розташовані маєток і палац, побудовані, як стверджують численні розслідування, для Путіна.

У селі Криниця будували винний завод "Старий Прованс" для переробки вирощеного в маєтку винограду.

ВІДЕО ДНЯ

Міноборони РФ повідомило нібито в Краснодарському краї вночі було знищено 4 безпілотники.

Читайте також: Бункери Путіна: аж до Уралу і на глибині до 200 м – росЗМІ розповіли про мережу сховищ президента РФ

Про палац Путіна у Геленджику читайте тут і тут 

Теми: Путінвійнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У понеділок відключення світла можливі протягом усієї доби

Провокація у Франції: Біля Ейфелевої вежі залишили труни з написом про Україну

відеоБригада "Лють" показала знищений росіянами Вовчанськ

фото, відеоНа українських волонтерів у Празі напали російськомовні іноземці

Екстрені відключення світла скасовані - ДТЕК

оновленоКитай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру – Зеленський

Усі новини...
Путін
Шольц розповів, як Путін доводив йому, що Україна "належить" Росії
Зеленський дорікнув країнам Центральної Азії за неучасть у Саміті миру: Путін танками за це не піде
Байден назвав Путіна "жорстоким тираном"
Останні новини
22:19
відеоОмбудсмен звернувся до ООН через відео знущань з полонених на Харківському напрямку
22:10
У Стамбулі обвалився багатоквартирний будинок: під завалами люди
21:45
Близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних оновили свої дані – Міноборони
21:33
Французькі ультраправі впевнено лідирують на виборах до Європарламенту
21:08
Саудівська Аравія не поїде на Саміт миру, бо там не буде Росії – ЗМІ
20:44
У Німеччині повідомили про затримання тисяч мігрантів під час перевірок на кордонах
20:22
легка атлетикаМагучіх здобула золото, Геращенко — третя на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
20:18
Харківщина потерпає від авіаударів, росіяни здійснили невдалий штурм біля Стариці – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2025 року
19:52
мапаУ понеділок Україну прогріє до 32°, місцями дощі та грози
Усі новини...
Реклама:
Реклама: