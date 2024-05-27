Дрони атакували об'єкти біля палацу Путіна в Геленджику
Рісійська влада повідомляє, що в ніч на понеділок українські безпілотники атакували об'єкти на території Геленджика в Краснодарському краї, неподалік від палацу російського правителя Володимира Путіна.
Джерело: губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, "Радио Свобода"
Дослівно Кондратьєв: "У селі Криниця уламки одного з апаратів пошкодили недобудовану будівлю. У хуторі Джанхот безпілотник упав на дерева, пожежу загасили. За попередньою інформацією, постраждалих немає".
Деталі: Кондратьєв стверджує, що всі дрони були придушені силами російської ППО.
Недалеко від хутора Джанхот на мисі Ідокопас розташовані маєток і палац, побудовані, як стверджують численні розслідування, для Путіна.
У селі Криниця будували винний завод "Старий Прованс" для переробки вирощеного в маєтку винограду.
Міноборони РФ повідомило нібито в Краснодарському краї вночі було знищено 4 безпілотники.
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