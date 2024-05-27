Дроны атаковали объекты возле дворца Путина в Геленджике

Российские власти сообщают, что в ночь на понедельник украинские беспилотники атаковали объекты на территории Геленджика в Краснодарском крае, неподалеку от дворца российского правителя Владимира Путина.

Источник: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, "Радио Свобода"

Дословно Кондратьев: "В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушили. По предварительной информации, пострадавших нет".

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Детали: Кондратьев утверждает, что все дроны были подавлены силами российской ПВО.

Недалеко от хутора Джанхот на мысе Идокопас расположены имение и дворец, построенные, как утверждают многочисленные расследования, для Путина.

В селе Криница строили винный завод "Старый Прованс" для переработки выращенного в имении винограда.

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Минобороны РФ сообщило якобы в Краснодарском крае ночью было уничтожено 4 беспилотника.

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О дворце Путина в Геленджике читайте здесь и здесь