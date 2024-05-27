Сотрудники ТЦК уже около суток удерживают главреда Экономической правды без связи

Сотрудники территориального центра комплектования города Белгород-Днестровский Одесской области уже около суток удерживают главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова, не давая ему возможности выйти на связь с родными.

Источник: главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева

Прямая речь: "По нашим данным, Дмитрия задержали, забрали телефон и все средства связи. Около суток мы не знали, где он находится, потому что он не выходил на связь. Только после того, как родители подали заявление в полицию на розыск, выяснилось, что Дмитрий находится в ТЦК Белгород-Днестровского".

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Детали: Юристы в комментарии УП сказали, что фактически указанные деяния содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 146 Уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы (ответственность до 10 лет тюрьмы). Сейчас готовятся необходимые документы для обращения в правоохранительные органы.

Дмитрий обновил данные в "Резерв+" и стоял на воинском учете.

В комментарии "Суспільному" пресс-секретарь Одесского областного ТЦК Ирина Драган сказала, что сейчас "проверяют эту информацию".

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Обновлено: Около 20:00 на facebook-странице Денкова появилось сообщение, где он говорит, что "договорился с ТЦК" и "вскоре присоединится к подразделению, в которое хотел еще до этого инцидента".

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