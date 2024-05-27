Росія перекинула в Білорусь військові вертольоти, оголосили спільні навчання

Росія перекинула понад 10 бортів військової авіації до Білорусі, там почалися спільні навчання військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони.

Джерело: моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", Міністерство оборони РБ

Дослівно Гаюн: "Учора вранці повідомлялося, що 25 травня на аеродром "Барановичі" з російської Сещі прибули два вертольоти Мі-24 і Мі-8 ВКС РФ. Згодом з'ясувалося, що з РФ до Білорусі було перекинуто більше вертольотів.

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За уточненими даними, сумарно 25 травня в "Барановичі" з Сещі (РФ) прибуло 8 вертольотів Мі-24 і Мі-8 ПКС РФ".

Деталі: Таким чином, за даними аналітиків, зараз у Барановичах перебувають:

2 розвідувальні літаки Су-24МР ВКС РФ;

щонайменше 4 винищувачі Су-30СМ ВКС РФ;

8 вертольотів Мі-24 і Мі-8 ВКС РФ.

Міноборони Білорусі, зі свого боку, повідомляє, що в період із 27 до 31 травня "в рамках вдосконалення єдиної регіональної системи ППО Республіки Білорусь і Російської Федерації та в інтересах підвищення взаємодії та вишколу органів управління і льотного складу під керівництвом командувача військово-повітряними силами та військами протиповітряної оборони проводять спільні льотно-тактичні навчання із силами та засобами ВПС і військ ППО ЗС РБ та ПКС ЗС РФ".

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Зазначено, що до навчань залучають авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ Збройних сил Білорусі, екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ПКС ЗС РФ.

Дослівно: "Під час навчання будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань.

Основні зусилля під час ЛТН спрямовані на вирішення завдань з прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу. Крім того, на авіаційних полігонах екіпажам належить практично відпрацювати низку питань в інтересах прикриття підрозділів сухопутних військ".

Що передувало: Очільник Росії Володимир Путін 23 травня вирушив до Білорусі, де ввечері мав зустріч із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком.

Путін також заявив, що під час свого візиту до Білорусі має намір обговорити з Лукашенком питання безпеки, а також участі білоруської сторони в навчаннях з нестратегічною ядерною зброєю.

24 травня до Білорусі прилетів новий міністр оборони Росії Андрій Білоусов.