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Россия перебросила в Беларусь военные вертолеты, объявлены совместные учения

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 мая 2024, 17:18
Россия перебросила в Беларусь военные вертолеты, объявлены совместные учения
иллюстрация - "Беларускі Гаюн"

Россия перебросила больше 10 бортов военной авиации в Беларусь, там начались совместные учения Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Источник: монтиринговый проект "Беларускі Гаюн", Министерство обороны РБ

Дословно Гаюн: "Вчера утром сообщалось, что 25 мая на аэродром "Барановичи" из российской Сещи прибыли два вертолёта Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ. Впоследствии выяснилось, что из РФ в Беларусь было переброшено больше вертолётов.

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По уточнённым данным, суммарно 25 мая в "Барановичи" из Сещи (РФ) прибыло 8 вертолётов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ".

Детали: Таким образом, по данным аналитиков, сейчас в Барановичах находятся:

  • 2 разведывательных самолета Су-24МР ВКС РФ;
  • минимум 4 истребителя Су-30СМ ВКС РФ;
  • 8 вертолётов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ.

Минобороны Беларуси в свою очередь сообщает, что в период с 27 по 31 мая "в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации и в интересах повышения взаимодействия и выучки органов управления и летного состава, под руководством командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны проводится совместное летно-тактическое учение с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС РБ и ВКС ВС РФ".

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Указано, что к учениям привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных сил Беларуси, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ.

Дословно: "В ходе учения будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач.

Основные усилия в ходе ЛТУ направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения. Кроме того, на авиационных полигонах экипажам предстоит практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск".

Что предшествовало: Глава России Владимир Путин 23 мая отправился в Беларусь, где вечером встретился с самопровозглашенным президентом РБ Александром Лукашенко.

Путин также заявил, что во время своего визита в Беларусь намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности, а также участия белорусской стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием.

В Беларусь прилетел новый министр обороны России Андрей Белоусов.

Темы: БеларусьРосcиявойна
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