Міноборони роз'яснило, що переговори щодо прийому інструкторів із Франції ще тривають

Міністерство оборони України після заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про допуск до українських навчальних центрів інструкторів з Франції, роз'яснило, що переговори щодо їхнього прийому ще тривають.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Починаючи з лютого 2024 року, Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів.

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Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання".

Деталі: У відомстві зазначили, що Міноборони спільно з Генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення.

Що передувало:

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