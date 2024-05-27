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Міноборони роз'яснило, що переговори щодо прийому інструкторів із Франції ще тривають

Тетяна ОлійникПонеділок, 27 травня 2024, 22:44
Міноборони роз'яснило, що переговори щодо прийому інструкторів із Франції ще тривають
Фото - Міноборони

Міністерство оборони України після заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про допуск до українських навчальних центрів інструкторів з Франції, роз'яснило, що переговори щодо їхнього прийому ще тривають.

Джерело: пресслужба Міноборони 

Дослівно: "Починаючи з лютого 2024 року, Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів.

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Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання".

Деталі: У відомстві зазначили, що Міноборони спільно з Генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Сирський 27 травня повідомив, що підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.
  • Після цього Міністерство збройних сил Франції заявило, що відправлення французьких військових інструкторів в Україну для навчання військовослужбовців ще опрацьовується.

Теми: МіноборониФранція
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