Міноборони роз'яснило, що переговори щодо прийому інструкторів із Франції ще тривають
Міністерство оборони України після заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про допуск до українських навчальних центрів інструкторів з Франції, роз'яснило, що переговори щодо їхнього прийому ще тривають.
Джерело: пресслужба Міноборони
Дослівно: "Починаючи з лютого 2024 року, Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів.
Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання".
Деталі: У відомстві зазначили, що Міноборони спільно з Генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення.
Що передувало:
- Сирський 27 травня повідомив, що підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.
- Після цього Міністерство збройних сил Франції заявило, що відправлення французьких військових інструкторів в Україну для навчання військовослужбовців ще опрацьовується.