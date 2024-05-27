Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Минобороны разъяснило, что переговоры по приему инструкторов из Франции еще продолжаются

Татьяна ОлейникПонедельник, 27 мая 2024, 22:44
Минобороны разъяснило, что переговоры по приему инструкторов из Франции еще продолжаются
Фото - Минобороны

Министерство обороны Украины после заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о допуске в украинские учебные центры инструкторов из Франции, разъяснило, что переговоры по их приему еще продолжаются.

Источник: пресс-служба Минобороны 

Дословно: Начиная с февраля 2024 года, Украина выразила заинтересованность в перспективе приема в Украине иностранных инструкторов.

Реклама:

На сегодняшний день у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу".

Детали: В ведомстве отметили, что Минобороны совместно с Генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение.

Что предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Сырский 27 мая сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.
  • После этого Министерство вооруженных сил Франции заявило, что отправка французских военных инструкторов в Украину для обучения военнослужащих еще разрабатывается.

Темы: МинобороныФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоЧерновицкий ТЦК заявил о втором нападении на работников за два дня, киевлянин написал заявление

ДнепроГЭС в критическом состоянии, о производстве электричества речь не идет – Федоров

В воскресенье отключение света планируют применять вечером и ночью

фотоЗеленский прилетел в Сингапур и выступит на форуме по безопасности

обновлено от 5:59ДТЭК: Враг серьезно повредил оборудование на двух ТЭС

ПВО сбила 35 из 53 ракет и почти полсотни "Шахедов"

Все новости...
Минобороны
МОУ: Данные через "Резерв+" обновили 14 тысяч военнообязанных в 124 странах
Наблюдательный совет как инструмент прозрачности публичных закупок
Пограничники не учитывают приложение "Резерв+" при пересечении границы
Последние новости
22:23
Мелони назвала европейские выборы "референдумом-выбором между двумя Европами"
22:00
ФутболБоруссия Дортмунд - Реал Мадрид: ОНЛАЙН
21:56
теннисЕдинственная надежда Украины: Свитолина одолела Богдан в третьем круге "Ролан Гаррос"
21:52
Зеленский впервые встретился с президентом Тимора-Лешти и пригласил его в Украину
21:39
обновленоЧерновицкий ТЦК заявил о втором нападении на работников за два дня, киевлянин написал заявление
21:26
Россияне больше всего атакуют на Покровском направлении – Генштаб
21:05
картаВ воскресенье в Украине дожди и жара
20:42
СМИ узнали, как хакеры проникли в систему главного информагентства Польши
20:29
ДнепроГЭС в критическом состоянии, о производстве электричества речь не идет – Федоров
20:22
Европейская торговая группа отрицает, что близка к соглашению по жалобе с Microsoft
Все новости...
Реклама:
Реклама: