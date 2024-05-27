Минобороны разъяснило, что переговоры по приему инструкторов из Франции еще продолжаются

Министерство обороны Украины после заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о допуске в украинские учебные центры инструкторов из Франции, разъяснило, что переговоры по их приему еще продолжаются.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: Начиная с февраля 2024 года, Украина выразила заинтересованность в перспективе приема в Украине иностранных инструкторов.

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На сегодняшний день у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу".

Детали: В ведомстве отметили, что Минобороны совместно с Генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение.

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