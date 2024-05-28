The Insider знайшло підрядника Міноборони РФ: він має паспорт Мальти і віллу у Франції

Золотарьов і Меладзе у Куршевелі. Скриншот з відео УП

Видання The Insider упізнало в чоловікові, який разом із дружиною заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова і співаком Валерієм Меладзе розважався на гірськолижному курорті Куршевель під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, підрядника Міноборони РФ Олексія Золотарьова.

Джерело: The Insider

Деталі: Раніше цього чоловіка зафільмували журналісти Української правди, коли готували розслідування про російську еліту на французькому курорті. Але тоді було невідомо, хто він.

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The Insider з'ясував, що Золотарьов заробляє мільярди на утилізації військової техніки РФ, отримує держконтракти без конкурсу за спецзамовленням Путіна, пов'язаний із помічником глави Кремля та Ротенбергами, має паспорт Мальти та володіє розкішною віллою у Франції.

Дослівно видання: "Олексій Золотарьов − один із найзагадковіших російських бізнесменів. Річний оборот його компаній сягає 200 млрд рублів, він найбільший гравець на ринку утилізації металобрухту, веде справи з першими олігархами країни, але при цьому практично невідомий. Ділові видання, повідомляючи про підприємницькі успіхи Золотарьова, навіть не публікували його фотографій".

Деталі: Видання впізнало цього чоловіка на рідкісних світлинах з російськими високими чиновниками.

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Кілька років тому Золотарьов був присутній на церемонії запуску двох нових маршрутів трамваїв у Таганрозі за участю спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко. На фото він сидить в одному вагоні зі спікером Радфеду.

Фото theins.ru

Видання підкреслює, що це було не випадково: міську трамвайну мережу в Таганрозі віддали під управління приватній компанії "Сінара-ГТР", якою Золотарьов володіє спільно з підсанкційним олігархом Дмитром Пумпянським.

Один з основних активів Золотарьова − компанія "Трансресурс", яка постачає запчастини для залізничних вагонів. Крім державної РЖД, клієнтами "Трансресурсу" є і великі приватні підприємства. Наприклад, компанія Золотарьова ремонтує вантажні вагони "Сибірської вугільної енергетичної компанії" олігарха Андрія Мельниченка, що перебуває під американськими санкціями.

Ще один клієнт Золотарьова − "Челябінський ковальсько-пресовий завод", який належить родині депутата Держдуми Валерія Гартунга.

Водночас сам "Трансресурс" користується продукцією підсанкційного "Уралвагонзавода", який входить до держкорпорації "Ростех".

Також Золотарьов володіє найбільшим у Росії заготівельником брухту − компанією "Транслом". Саме ця компанія отримує брухт чорних і кольорових металів від Міноборони РФ: це автомобілі, БТР, танки, літаки, вертольоти, зброя, боєприпаси тощо, які стали непридатними.

"Як випливає з документів Арбітражного суду, наразі відносини Міноборони і ТОВ "Транслом" регулюються указом Володимира Путіна від 02.08.2019 № 367, згідно з яким Міноборони має право реалізовувати весь брухт чорних і кольорових металів на адресу фірми Золотарьова без проведення торгів", − пише The Insider.

Видання зазначає, що такі неринкові умови Золотарьову допомогли отримати люди з найближчого оточення глави Росії Володимира Путіна.

Зокрема, "Транслом" пов'язували з інтересами російських олігархів і близьких соратників Путіна Аркадія і Бориса Ротенбергів. Здебільшого зв'язки Золотарьова і Ротенбергів простежуються через спільних менеджерів і співзасновників компаній, що їм належать.

А колишній бізнес-партнер Золотарьова Ігор Левітін узагалі останні 12 років обіймає посади помічника і радника Путіна. The Insider знаходив у Левітіна особняки вартістю понад 1 млрд рублів.

Коли Золотарьов за спецзамовленням Путіна почав отримувати держконтракти на утилізацію військового брухту, то вже мав іноземне громадянство. Власника "Транслома" разом із дружиною і чотирма дітьми The Insider виявив у списку одержувачів паспортів Мальти, опублікованому у 2018 році.

Як з'ясував The Insider, дружина Золотарьова Марія володіє у Франції фірмою Olivula, через яку їй належить вілла в комуні Грімо на Лазуровому березі.

Золотарьов з дружиною Фото theins.ru

Видання зазначає, що раніше Olivula була записана на самого Олексія Золотарьова, але у 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він переписав акції на дружину.

Фото theins.ru

The Insider підкреслює, що Золотарьов, незважаючи на свої зв'язки з близьким колом Путіна і роботу в інтересах Міноборони РФ, до жодних західних "чорних списків" досі так і не потрапив.

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