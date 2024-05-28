Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

The Insider нашло подрядчика Минобороны РФ: он имеет паспорт Мальты и отдыхает в Куршевеле

Ирина БалачукВторник, 28 мая 2024, 08:47
The Insider нашло подрядчика Минобороны РФ: он имеет паспорт Мальты и отдыхает в Куршевеле
Золотарев и Меладзе в Куршевеле. Скриншот из видео УП

Издание The Insider узнало в мужчине, который вместе с женой замминистра обороны РФ Тимура Иванова и певцом Валерием Меладзе развлекался на горнолыжном курорте Куршевель во время полномасштабного вторжения России в Украину, подрядчика Минобороны РФ Алексея Золотарева.

Источник: The Insider

Детали: Ранее этого мужчину сняли журналисты Украинской правды, когда готовили расследование о российской элите на французском курорте. Но тогда было неизвестно, кто он. 

Реклама:

The Insider выяснил, что Золотерев зарабатывает миллиарды на утилизации военной техники РФ, получает госконтракты без конкурса по спецуказу Путина, связан с помощником главы Кремля и Ротенбергами, имеет паспорт Мальты и владеет роскошной виллой во Франции.

Дословно издание: "Алексей Золотарев − один из самых загадочных российских бизнесменов. Годовой оборот его компаний достигает 200 млрд рублей, он крупнейший игрок на рынке утилизации металлолома, ведет дела с первыми олигархами страны, но при этом практически неизвестен. Деловые издания, сообщая о предпринимательских успехах Золотарева, даже не публиковали его фотографий".

Детали: Издание узнало этого мужчину на редких снимках с российскими высокими чиновниками.

ВИДЕО ДНЯ

Пару лет назад Золотарев присутствовал на церемонии запуска двух новых маршрутов трамваев в Таганроге при участии спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. На фото он запечатлен в одном вагоне со спикером Совфеда. 

 
Фото theins.ru

Издание подчеркивает, что это было не случайно: городскую трамвайную сеть в Таганроге отдали под управление частной компании "Синара-ГТР", которой Золотарев владеет совместно с подсанкционным олигархом Дмитрием Пумпянским.

Один из основных активов Золотарева − компания "Трансресурс", которая поставляет запчасти для железнодорожных вагонов. Помимо государственной РЖД, клиентами "Трансресурса" являются и крупные частные предприятия. Например, компания Золотарева ремонтирует грузовые вагоны находящейся под американскими санкциями "Сибирской угольной энергетической компании" олигарха Андрея Мельниченко.

Еще один клиент Золотарева — "Челябинский кузнечнопрессовый завод", который принадлежит семье депутата Госдумы Валерия Гартунга.

В свою очередь сам "Трансресурс" пользуется продукцией подсанкционного "Уралвагонзавода", который входит в госкорпорацию "Ростех".

Также Золотарев владеет крупнейшим в России заготовителем лома − компанией "Транслом". Именно эта компания получает лом черных и цветных металлов от Минобороны РФ: это пришедшие в негодность автомобили, БТР, танки, самолеты, вертолеты, оружие, боеприпасы и т. д.

"Как следует из документов Арбитражного суда, на текущий момент отношения Минобороны и ООО "Транслом" регулируются указом Владимира Путина от 02.08.2019 № 367, согласно которому Минобороны вправе реализовывать весь лом черных и цветных металлов в адрес фирмы Золотарева без проведения торгов", − пишет The Insider.

Издание отмечает, что таких нерыночных условий Золотареву помогли добиться люди из ближайшего окружения главы России Владимира Путина.

В частности, "Транслом" связывали с интересами российских олигархов и близких соратников Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов. В основном связи Золотарева и Ротенбергов прослеживаются через общих менеджеров и соучредителей принадлежащих им компаний.

А бывший бизнес-партнер Золотарева Игорь Левитин вообще последние 12 лет занимает посты помощника и советника Путина. The Insider находил у Левитина особняки стоимостью более 1 млрд рублей.

Когда Золотарев по спецуказу Путина начал получать госконтракты утилизацию военного лома, то уже имел иностранное гражданство. Владельца "Транслома" вместе с женой и четырьмя детьми The Insider обнаружил в списке получателей паспортов Мальты, опубликованном в 2018 году.

Как выяснил The Insider, жена Золотарева Мария владеет во Франции фирмой Olivula, через которую ей принадлежит вилла в коммуне Гримо на Лазурном Берегу. 

 
Золотарев с женой 
Фото theins.ru

Издание отмечает, что раньше Olivula была записана на самого Алексея Золотарева, но в 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, он переписал акции на жену. 

 
Фото theins.ru

The Insider подчеркивает, что Золотарев, несмотря на свои связи с ближним кругом Путина и работу в интересах Минобороны РФ, ни в одни западные "черные списки" до сих пор так и не попал.

Читайте также: Куршевель "их" 2. УП отыскала российскую элиту на курорте

Куршевель их. УП нашла недвижимость российских олигархов во Франции

Темы: Росcиявойнакоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Киеве попрощались с основателем "Интерфакс-Украина" Александром Мартыненко

Правительство существенно повысило тариф на электроэнергию для населения

Зеленский признал, что после вступления в силу закона мобилизации – она увеличилась

ФОТОНа взятке поймали замглавы Ровенского облсовета – НАБУ

фото, видео, дополненоИз российского плена освободили еще 75 украинцев

Украина подтвердила, что получила разрешение на ограниченные удары оружием США по территории РФ

Все новости...
Росcия
ВСУ за сутки отминусовали 1 460 оккупантов и 21 танк
ISW: Россия может подписать с Суданом соглашение об обмене оружием
Иран поставил России новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5
Последние новости
16:48
"Мотор" разгромил "Донбасс" и выиграл Кубок Украины по гандболу
16:47
В апреле экспорт IT-услуг уменьшился на 3,5%
16:30
Расстройства психики и служба в армии: с какими психическими болезнями ВЛК может признать "пригодным"
16:26
Блинкен говорит, что в США и дальше будут корректировать условия использования ВСУ своего оружия
16:14
В Чехии посчитали, что для базовых потребностей ВСУ в снарядах нужно 7-10 млрд евро в год
16:11
фотоВ Киеве попрощались с основателем "Интерфакс-Украина" Александром Мартыненко
16:08
Чехол TinyPod превратит Apple Watch в iPod
15:54
Как сексуальный паразитизм помог морским чертам поселиться в глубинах океана? Ответ ученых
15:50
Освобожденный мужчина передал привет от журналиста УНИАН Хилюка, который остался в плену
15:49
Правительство существенно повысило тариф на электроэнергию для населения
Все новости...
Реклама:
Реклама: