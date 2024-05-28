The Insider нашло подрядчика Минобороны РФ: он имеет паспорт Мальты и отдыхает в Куршевеле
Издание The Insider узнало в мужчине, который вместе с женой замминистра обороны РФ Тимура Иванова и певцом Валерием Меладзе развлекался на горнолыжном курорте Куршевель во время полномасштабного вторжения России в Украину, подрядчика Минобороны РФ Алексея Золотарева.
Источник: The Insider
Детали: Ранее этого мужчину сняли журналисты Украинской правды, когда готовили расследование о российской элите на французском курорте. Но тогда было неизвестно, кто он.
The Insider выяснил, что Золотерев зарабатывает миллиарды на утилизации военной техники РФ, получает госконтракты без конкурса по спецуказу Путина, связан с помощником главы Кремля и Ротенбергами, имеет паспорт Мальты и владеет роскошной виллой во Франции.
Дословно издание: "Алексей Золотарев − один из самых загадочных российских бизнесменов. Годовой оборот его компаний достигает 200 млрд рублей, он крупнейший игрок на рынке утилизации металлолома, ведет дела с первыми олигархами страны, но при этом практически неизвестен. Деловые издания, сообщая о предпринимательских успехах Золотарева, даже не публиковали его фотографий".
Детали: Издание узнало этого мужчину на редких снимках с российскими высокими чиновниками.
Пару лет назад Золотарев присутствовал на церемонии запуска двух новых маршрутов трамваев в Таганроге при участии спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. На фото он запечатлен в одном вагоне со спикером Совфеда.
Издание подчеркивает, что это было не случайно: городскую трамвайную сеть в Таганроге отдали под управление частной компании "Синара-ГТР", которой Золотарев владеет совместно с подсанкционным олигархом Дмитрием Пумпянским.
Один из основных активов Золотарева − компания "Трансресурс", которая поставляет запчасти для железнодорожных вагонов. Помимо государственной РЖД, клиентами "Трансресурса" являются и крупные частные предприятия. Например, компания Золотарева ремонтирует грузовые вагоны находящейся под американскими санкциями "Сибирской угольной энергетической компании" олигарха Андрея Мельниченко.
Еще один клиент Золотарева — "Челябинский кузнечнопрессовый завод", который принадлежит семье депутата Госдумы Валерия Гартунга.
В свою очередь сам "Трансресурс" пользуется продукцией подсанкционного "Уралвагонзавода", который входит в госкорпорацию "Ростех".
Также Золотарев владеет крупнейшим в России заготовителем лома − компанией "Транслом". Именно эта компания получает лом черных и цветных металлов от Минобороны РФ: это пришедшие в негодность автомобили, БТР, танки, самолеты, вертолеты, оружие, боеприпасы и т. д.
"Как следует из документов Арбитражного суда, на текущий момент отношения Минобороны и ООО "Транслом" регулируются указом Владимира Путина от 02.08.2019 № 367, согласно которому Минобороны вправе реализовывать весь лом черных и цветных металлов в адрес фирмы Золотарева без проведения торгов", − пишет The Insider.
Издание отмечает, что таких нерыночных условий Золотареву помогли добиться люди из ближайшего окружения главы России Владимира Путина.
В частности, "Транслом" связывали с интересами российских олигархов и близких соратников Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов. В основном связи Золотарева и Ротенбергов прослеживаются через общих менеджеров и соучредителей принадлежащих им компаний.
А бывший бизнес-партнер Золотарева Игорь Левитин вообще последние 12 лет занимает посты помощника и советника Путина. The Insider находил у Левитина особняки стоимостью более 1 млрд рублей.
Когда Золотарев по спецуказу Путина начал получать госконтракты утилизацию военного лома, то уже имел иностранное гражданство. Владельца "Транслома" вместе с женой и четырьмя детьми The Insider обнаружил в списке получателей паспортов Мальты, опубликованном в 2018 году.
Как выяснил The Insider, жена Золотарева Мария владеет во Франции фирмой Olivula, через которую ей принадлежит вилла в коммуне Гримо на Лазурном Берегу.
Издание отмечает, что раньше Olivula была записана на самого Алексея Золотарева, но в 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, он переписал акции на жену.
The Insider подчеркивает, что Золотарев, несмотря на свои связи с ближним кругом Путина и работу в интересах Минобороны РФ, ни в одни западные "черные списки" до сих пор так и не попал.
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