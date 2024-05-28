The Insider нашло подрядчика Минобороны РФ: он имеет паспорт Мальты и отдыхает в Куршевеле

Золотарев и Меладзе в Куршевеле. Скриншот из видео УП

Издание The Insider узнало в мужчине, который вместе с женой замминистра обороны РФ Тимура Иванова и певцом Валерием Меладзе развлекался на горнолыжном курорте Куршевель во время полномасштабного вторжения России в Украину, подрядчика Минобороны РФ Алексея Золотарева.

Источник: The Insider

Детали: Ранее этого мужчину сняли журналисты Украинской правды, когда готовили расследование о российской элите на французском курорте. Но тогда было неизвестно, кто он.

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The Insider выяснил, что Золотерев зарабатывает миллиарды на утилизации военной техники РФ, получает госконтракты без конкурса по спецуказу Путина, связан с помощником главы Кремля и Ротенбергами, имеет паспорт Мальты и владеет роскошной виллой во Франции.

Дословно издание: "Алексей Золотарев − один из самых загадочных российских бизнесменов. Годовой оборот его компаний достигает 200 млрд рублей, он крупнейший игрок на рынке утилизации металлолома, ведет дела с первыми олигархами страны, но при этом практически неизвестен. Деловые издания, сообщая о предпринимательских успехах Золотарева, даже не публиковали его фотографий".

Детали: Издание узнало этого мужчину на редких снимках с российскими высокими чиновниками.

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Пару лет назад Золотарев присутствовал на церемонии запуска двух новых маршрутов трамваев в Таганроге при участии спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. На фото он запечатлен в одном вагоне со спикером Совфеда.

Фото theins.ru

Издание подчеркивает, что это было не случайно: городскую трамвайную сеть в Таганроге отдали под управление частной компании "Синара-ГТР", которой Золотарев владеет совместно с подсанкционным олигархом Дмитрием Пумпянским.

Один из основных активов Золотарева − компания "Трансресурс", которая поставляет запчасти для железнодорожных вагонов. Помимо государственной РЖД, клиентами "Трансресурса" являются и крупные частные предприятия. Например, компания Золотарева ремонтирует грузовые вагоны находящейся под американскими санкциями "Сибирской угольной энергетической компании" олигарха Андрея Мельниченко.

Еще один клиент Золотарева — "Челябинский кузнечнопрессовый завод", который принадлежит семье депутата Госдумы Валерия Гартунга.

В свою очередь сам "Трансресурс" пользуется продукцией подсанкционного "Уралвагонзавода", который входит в госкорпорацию "Ростех".

Также Золотарев владеет крупнейшим в России заготовителем лома − компанией "Транслом". Именно эта компания получает лом черных и цветных металлов от Минобороны РФ: это пришедшие в негодность автомобили, БТР, танки, самолеты, вертолеты, оружие, боеприпасы и т. д.

"Как следует из документов Арбитражного суда, на текущий момент отношения Минобороны и ООО "Транслом" регулируются указом Владимира Путина от 02.08.2019 № 367, согласно которому Минобороны вправе реализовывать весь лом черных и цветных металлов в адрес фирмы Золотарева без проведения торгов", − пишет The Insider.

Издание отмечает, что таких нерыночных условий Золотареву помогли добиться люди из ближайшего окружения главы России Владимира Путина.

В частности, "Транслом" связывали с интересами российских олигархов и близких соратников Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов. В основном связи Золотарева и Ротенбергов прослеживаются через общих менеджеров и соучредителей принадлежащих им компаний.

А бывший бизнес-партнер Золотарева Игорь Левитин вообще последние 12 лет занимает посты помощника и советника Путина. The Insider находил у Левитина особняки стоимостью более 1 млрд рублей.

Когда Золотарев по спецуказу Путина начал получать госконтракты утилизацию военного лома, то уже имел иностранное гражданство. Владельца "Транслома" вместе с женой и четырьмя детьми The Insider обнаружил в списке получателей паспортов Мальты, опубликованном в 2018 году.

Как выяснил The Insider, жена Золотарева Мария владеет во Франции фирмой Olivula, через которую ей принадлежит вилла в коммуне Гримо на Лазурном Берегу.

Золотарев с женой Фото theins.ru

Издание отмечает, что раньше Olivula была записана на самого Алексея Золотарева, но в 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, он переписал акции на жену.

Фото theins.ru

The Insider подчеркивает, что Золотарев, несмотря на свои связи с ближним кругом Путина и работу в интересах Минобороны РФ, ни в одни западные "черные списки" до сих пор так и не попал.

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