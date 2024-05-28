Ексзаступнику керівника ОП обрали запобіжний захід – 10 млн застави

Суд обрав запобіжний захід у вигляді 10 мільйонів гривень застави для колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйонів гривень.

Джерело: трансляція засідання, САП

Дослівно САП: "28 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до колишнього заступника керівника Офісу Президента України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн".

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Деталі: Заставу потрібно внести не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Крім того, на підозрюваного наклали процесуальні обов’язки серед яких

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

ВІДЕО ДНЯ

Строк дії обов'язків – до 28.07.2024.

Що передувало:

Кілька співрозмовників "Української правди" у правоохоронних органах повідомили, що колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову повідомлено про підозру в незаконному збагаченні.

Пізніше Смирнов у коментарі "Українській правді" зазначив, що вручення підозри та обшук відбулися "швидко та делікатно".

У НАБУ і САП повідомили, що у період з 2020 по 2022 рр. посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.

Детальніше читайте розслідування УП: "Big brother is" Офісу президента