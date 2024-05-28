Ексзаступнику керівника ОП обрали запобіжний захід – 10 млн застави
Суд обрав запобіжний захід у вигляді 10 мільйонів гривень застави для колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйонів гривень.
Джерело: трансляція засідання, САП
Дослівно САП: "28 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до колишнього заступника керівника Офісу Президента України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн".
Деталі: Заставу потрібно внести не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.
Крім того, на підозрюваного наклали процесуальні обов’язки серед яких
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
- повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.
Строк дії обов'язків – до 28.07.2024.
Що передувало:
- Кілька співрозмовників "Української правди" у правоохоронних органах повідомили, що колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову повідомлено про підозру в незаконному збагаченні.
- Пізніше Смирнов у коментарі "Українській правді" зазначив, що вручення підозри та обшук відбулися "швидко та делікатно".
- У НАБУ і САП повідомили, що у період з 2020 по 2022 рр. посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.
Детальніше читайте розслідування УП: "Big brother is" Офісу президента