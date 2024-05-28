Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Ексзаступнику керівника ОП обрали запобіжний захід – 10 млн застави

Тетяна ОлійникВівторок, 28 травня 2024, 20:21
Ексзаступнику керівника ОП обрали запобіжний захід – 10 млн застави
АНДРІЙ СМИРНОВ. ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Суд обрав запобіжний захід у вигляді 10 мільйонів гривень застави для колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйонів гривень.

Джерело: трансляція засідання, САП

Дослівно САП: "28 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до колишнього заступника керівника Офісу Президента України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн".

Реклама:

Деталі: Заставу потрібно внести не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Крім того, на підозрюваного наклали процесуальні обов’язки серед яких

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

ВІДЕО ДНЯ

Строк дії обов'язків – до 28.07.2024.

Що передувало:

  • Кілька співрозмовників "Української правди" у правоохоронних органах повідомили, що колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову повідомлено про підозру в незаконному збагаченні.
  • Пізніше Смирнов у коментарі "Українській правді" зазначив, що вручення підозри та обшук відбулися "швидко та делікатно".
  • У НАБУ і САП повідомили, що у період з 2020 по 2022 рр. посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.

Детальніше читайте розслідування УП: "Big brother is" Офісу президента

Теми: суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У понеділок відключення світла можливі протягом усієї доби

Провокація у Франції: Біля Ейфелевої вежі залишили труни з написом про Україну

відеоБригада "Лють" показала знищений росіянами Вовчанськ

фото, відеоНа українських волонтерів у Празі напали російськомовні іноземці

Екстрені відключення світла скасовані - ДТЕК

оновленоКитай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру – Зеленський

Усі новини...
суд
Розгін Майдану: суд закрив ще одну справу через закінчення строку давності
Суд звільнив ще 50 засуджених, які захотіли мобілізуватися
Збиття військового на блокпосту: Суддю Тандира залишили під вартою до 21 липня
Останні новини
22:19
відеоОмбудсмен звернувся до ООН через відео знущань з полонених на Харківському напрямку
22:10
У Стамбулі обвалився багатоквартирний будинок: під завалами люди
21:45
Близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних оновили свої дані – Міноборони
21:33
Французькі ультраправі впевнено лідирують на виборах до Європарламенту
21:08
Саудівська Аравія не поїде на Саміт миру, бо там не буде Росії – ЗМІ
20:44
У Німеччині повідомили про затримання тисяч мігрантів під час перевірок на кордонах
20:22
легка атлетикаМагучіх здобула золото, Геращенко — третя на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
20:18
Харківщина потерпає від авіаударів, росіяни здійснили невдалий штурм біля Стариці – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2025 року
19:52
мапаУ понеділок Україну прогріє до 32°, місцями дощі та грози
Усі новини...
Реклама:
Реклама: