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Эксзаместителю руководителя ОП избрали меру пресечения – 10 млн залога

Татьяна ОлейникВторник, 28 мая 2024, 20:21
Эксзаместителю руководителя ОП избрали меру пресечения – 10 млн залога
АНДРИЙ СМИРНОВ. ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Суд избрал меру пресечения в виде 10 миллионов гривен залога для бывшего заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова, подозреваемого в незаконном обогащении на 15,7 миллионов гривен.

Источник: трансляция заседания, САП

Дословно САП: "28 мая 2024 года следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде 10 млн грн залога к бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины, подозреваемому в незаконном обогащении на 15,7 млн грн".

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Детали: Залог нужно внести не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.

Кроме того, на подозреваемого наложили процессуальные обязанности среди которых

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
  • сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.

ВИДЕО ДНЯ

Срок действия обязанностей – до 28.07.2024.

Что предшествовало:

  • Несколько собеседников "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
  • Позже Смирнов в комментарии "Украинской правде" отметил, что вручение подозрения и обыск состоялись "быстро и деликатно".
  • В НАБУ и САП сообщили, что в период с 2020 по 2022 гг. чиновник получил активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составляла 15,7 млн грн.

Подробнее читайте расследование УП: "Big brother is" Офиса президента

Темы: суд
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