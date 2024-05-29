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На місці російського удару по Селидовому на Донеччині знайшли тіло підлітка

Анастасія ПроцСереда, 29 травня 2024, 10:12
На місці російського удару по Селидовому на Донеччині знайшли тіло підлітка
ФОТО: ДОНЕЦЬКА ОВА

Рятувальники у ході пошукових робіт на місці удару по місту Селидове Донецької області 28 травня знайшли тіло 13-річного підлітка. Кількість жертв внаслідок російської атаки по місту зросла до 2. Всього Росія вбила за добу 4 людини, ще 14 поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура, МВС України

Пряма мова: "На місці удару по Селидовому знайшли тіло загиблого підлітка. Напередодні вночі росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби — поцілили у приватний будинок".

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фото: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Правоохоронці зафіксували наслідки російської атаки по місту Селидове. Попередньо, ворог обстріляв населений пункт двома авіабомбами "УМПБ Д-30СН".

За даними слідства, один зі снарядів влучив по території домоволодіння. Під завалами, ймовірно, опинилась ціла родина. Рятувальники деблокували бабусю 73 років. У жінки діагностовано множинні поранення та струс головного мозку.

 
фото: Донецька обласна прокуратура

Також під час пошуково-рятувальної операції знайшли фрагменти тіл. За попередніми даними, вони можуть належати 53-річному сину постраждалої та її онуку 13 років. Наразі триває ідентифікація останків.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні очільник Донецької ОВА повідомляв, що за 28 травня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Торецьку і 1 у Селидовому. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення. Окупанти атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. 

 
фото: Національна поліція

Внаслідок російського удару по приватному сектору в Олексієво-Дружківці постраждали семеро людей, серед них — чотирирічна дитина. Також окупанти пошкодили 103 будинки, 12 цивільних авто та церква. Ліквідація наслідків обстрілу триває.

Передісторія:

  • 28 травня зранку російські війська скинули на містечко Олексієво-Дружківка, що на Донеччині, півторатонну об'ємно-детонуючу авіаційну бомбу з модулем планерування і корекції. Поранення отримали дитина і п'ятеро дорослих.
  • Увечері 28 травня російські війська атакували авіабомбами місто Торецьк на Донеччині, відомо про двох загиблих та трьох поранених.

Теми: Донецька областьжертви
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