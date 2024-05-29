На месте российского удара по Селидовому в Донецкой области нашли тело подростка
Спасатели в ходе поисковых работ на месте удара по городу Селидово Донецкой области 28 мая нашли тело 13-летнего подростка. Количество жертв в результате российской атаки по городу возросло до 2. Всего Россия убила за сутки 4 человека, еще 14 ранены.
Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура, МВД Украины
Прямая речь: "На месте удара по Селидовому нашли тело погибшего подростка. Накануне ночью россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы - попали в частный дом".
Детали: Правоохранители зафиксировали последствия российской атаки по городу Селидово. Предварительно, враг обстрелял населенный пункт двумя авиабомбами "УМПБ Д-30СН".
По данным следствия, один из снарядов попал по территории домовладения. Под завалами, вероятно, оказалась целая семья. Спасатели деблокировали бабушку 73 лет. У женщины диагностированы множественные ранения и сотрясение головного мозга.
Также во время поисково-спасательной операции нашли фрагменты тел. По предварительным данным, они могут принадлежать 53-летнему сыну пострадавшей и ее внуку 13 лет. Сейчас продолжается идентификация останков.
Накануне глава Донецкой ОВА сообщал, что за 28 мая россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Торецке и 1 в Селидово. Еще 14 человек в области за сутки получили ранения. Оккупанты атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы.
В результате российского удара по частному сектору в Алексеево-Дружковке пострадали семь человек, среди них - четырехлетний ребенок. Также оккупанты повредили 103 дома, 12 гражданских авто и церковь. Ликвидация последствий обстрела продолжается.
Предыстория:
- 28 мая утром российские войска сбросили на городок Алексеево-Дружковка, что в Донецкой области, полуторатонную объемно-детонирующую авиационную бомбу с модулем планирования и коррекции. Ранения получили ребенок и пятеро взрослых.
- Вечером 28 мая российские войска атаковали авиабомбами город Торецк в Донецкой области, известно о двух погибших и трех раненых.