На месте российского удара по Селидовому в Донецкой области нашли тело подростка

Спасатели в ходе поисковых работ на месте удара по городу Селидово Донецкой области 28 мая нашли тело 13-летнего подростка. Количество жертв в результате российской атаки по городу возросло до 2. Всего Россия убила за сутки 4 человека, еще 14 ранены.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура, МВД Украины

Прямая речь: "На месте удара по Селидовому нашли тело погибшего подростка. Накануне ночью россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы - попали в частный дом".

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ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Правоохранители зафиксировали последствия российской атаки по городу Селидово. Предварительно, враг обстрелял населенный пункт двумя авиабомбами "УМПБ Д-30СН".

По данным следствия, один из снарядов попал по территории домовладения. Под завалами, вероятно, оказалась целая семья. Спасатели деблокировали бабушку 73 лет. У женщины диагностированы множественные ранения и сотрясение головного мозга.

ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Также во время поисково-спасательной операции нашли фрагменты тел. По предварительным данным, они могут принадлежать 53-летнему сыну пострадавшей и ее внуку 13 лет. Сейчас продолжается идентификация останков.

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Накануне глава Донецкой ОВА сообщал, что за 28 мая россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Торецке и 1 в Селидово. Еще 14 человек в области за сутки получили ранения. Оккупанты атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

В результате российского удара по частному сектору в Алексеево-Дружковке пострадали семь человек, среди них - четырехлетний ребенок. Также оккупанты повредили 103 дома, 12 гражданских авто и церковь. Ликвидация последствий обстрела продолжается.

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